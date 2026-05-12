Het leven van een televisiepersoonlijkheid gaat zeker niet over rozen. Iedereen kent je en heeft een mening over je, en daarnaast moet je 24 uur per dag 'aanstaan'. Dat geldt ook voor Johan Derksen, die nog altijd vrijwel dagelijks hard werkt op 77-jarige leeftijd. René van der Gijp maakt zich inmiddels dan ook zorgen om zijn collega van Vandaag Inside.

Met alle politieke spanningen in Nederland, en natuurlijk het WK voetbal dat in aantocht is, hebben de mannen van Vandaag Inside meer dan genoeg om te bespreken. Daar komt binnenkort ook nog het werkreisje naar Curaçao bij, waardoor stilzitten er voor hen niet bij is. Maar om, zoals Johan Derksen, op hoge leeftijd nog zo druk bezig te zijn, baart collega René van der Gijp veel zorgen.

Zorgen om Derksen

In een nieuwe aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp bespreken de heren hun aanstaande vertrek naar Curaçao, als ook de situatie rond Derksen langskomt. "Weet je wat nou het allerergste is", begint Van der Gijp zijn relaas. "Ik wil me er nooit mee bemoeien, maar Johan is nu gewoon echt moe. Hij is echt op."

Derksen houdt zich, naast Vandaag Inside, ook nog veel bezig met het maken van een eigen podcast en radioshow. Stilzitten is er voor hem, ondanks zijn respectabele leeftijd van 77 jaar, niet bij. "Dan denk ik, als we nou volgend jaar weer zo'n jaar aangaan, neem dat dan mee. Neem dan ook gewoon een dagje vrij, de maandag of zo. Je moet toch een beetje op jezelf letten. Dat vind ik tenminste altijd."

'Niemand doet dat'

"Johan is op dit moment erg moe", vervolgt zijn vaste collega aan de talkshowtafel. "Van januari tot en met mei vijf keer in de week werken. Vijf maanden lang. Er is niemand die dat doet", besluit een bezorgde Van der Gijp over zijn vaste collega, met wie hij al jaren samenwerkt.

Wellicht helpt het Derksen iets dat hij vanaf volgende week in een nieuwe omgeving mag werken. Dan trekt het Vandaag Inside-trio naar het warme Curaçao om daar vervolgens enkele weken te vertoeven. Maar met een dagelijkse talkshow, en daarnaast al zijn muzikale verrichtingen, zal het zeker geen snoepreisje worden voor Derksen. Hopelijk vindt hij ergens nog tijd om ook even wat rust te pakken.

Inmiddels heeft Johan Derksen ook gereageerd op de bezorgde uitspraken van zijn Vandaag Inside-collega:

