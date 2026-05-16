De rel bij de nationale ploeg van Curaçao heeft veel stof doen opwaaien en zelfs tot een zeldzaam excuus geleidt bij Vandaag Inside-icoon Johan Derksen. Hij steekt hand in eigen boezem na uitspraken over Dick Advocaat en Fred Rutten. "Dat is niet journalistiek."

Curaçao plaatste zich onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK voetbal. Hij vertrok vervolgens als bondscoach vanwege de gezondheid van zijn dochter. Fred Rutten werd aangesteld als vervanger, maar later bleek dat Advocaat toch weer interesse had in de functie.

Het ging inmiddels beter met zijn dochter en ook bij VI werd de wens van de trainer om terug te keren gemeld door het vaste trio van het praatprogramma. Bovendien zou de spelersgroep en de sponsor liever Advocaat als trainer willen dan Rutten. Die besloot de eer aan zichzelf te houden en op te stappen, waarna Advocaat weer gepresenteerd werd als bondscoach.

'Verkeerde rol'

"Daar hebben wij een verkeerde rol in gespeeld", zegt Derksen vrijdag in de uitzending over de soap. "Dat neem ik mezelf ook kwalijk. Wij hebben hier de sympathie voor Dick. Wij hebben erop aangedrongen: Dick moest terug, terwijl Fred daarbuiten stond en die kon daar niks aan doen."

"Dat is niet journalistiek", steekt Derksen hand in eigen boezem. Volgens hem heeft ook Hélène Hendriks een aandeel gehad in de beeldvorming over Advocaat en Rutten. "Jij hebt nog een keer geroepen: 'Fred moet tegen het bestuur van Curaçao zeggen dat ze Dick terug moeten nemen.' Dat heeft niks met journalistiek te maken."

'Johan Derksen die sorry zegt...'

Hendriks is het helemaal met hem eens. "Wij hebben het gewoon allemaal niet goed gedaan", zegt zij. Presentator Thomas van Groningen, die Wilfred Genee tijdelijk vervangt, is vooral verbaasd. "Johan Derksen die sorry zegt... Ik weet niet wat ik meemaak."

Derksen beaamt ook dat sponsor Corendon invloed heeft gehad op de uitlatingen in het programma. Het bedrijf sponsort ook het tripje van het VI-trio naar Curaçao volgende week. "Wilfred heeft steeds contact met de baas van Corendon en die man van wilde Dick graag terughebben."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover