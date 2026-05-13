Het was deze week een enorme chaos rond WK-debutant Curaçao. Bondscoach Fred Rutten stapte na een hoop gedoe op en daardoor kon Dick Advocaat terugkeren voor het WK voetbal. Hij gaat zich met zijn team op een opvallende locatie voorbereiden voor het eindtoernooi.

Het sprookje van Curaçao kreeg deze week ook een ietwat lelijke kant. Bondscoach Rutten was als opvolger aangesteld van Advocaat nadat die zijn taken had neergelegd door de gezondheidssituatie van zijn dochter. Nu het echter weer beter met haar gaat, kwam er een campagne op gang om Advocaat weer bondscoach te maken. De bond van Curaçao wilde vasthouden aan Rutten, maar die hield maandag de eer aan zichzelf en daarmee was de weg vrij voor een terugkeer van de 78-jarige Advocaat.

Trainingskamp in Nederland

Hij zal volgende maand dan ook de oudste bondscoach ooit op een WK worden als Curaçao gaat debuteren op het grootste voetbaltoernooi ter wereld. Om zijn selectie klaar te stomen voor het eerste WK ooit gaat Advocaat met zijn team op trainingskamp en dat gebeurt op een voor hem bekende plek.

Curaçao zal van 25 mei tot en met 2 juni namelijk verblijven in Noordwijk. Vroeger verzamelde het Nederlands elftal zich altijd tijdens interlandsperiodes in die plaats en dat was ook het geval toen Advocaat aan het roer stond bij Oranje.

De WK-debutant zal niet alle dagen doorbrengen op het trainingscomplex van S.I.C. in Noordwijk, want op 30 mei speelt het nog een oefenwedstrijd in Glasgow tegen Schotland. Dat land is ook van de partij op het eindtoernooi deze zomer.

Uitzwaaiwedstrijd op Curaçao voor WK

Na de week in Nederland zal de selectie afreizen richting Curaçao. Daar speelt het land nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba voordat Advocaat met zijn selectie zich naar de Verenigde Staten zal begeven.

Op 14 juni speelt Curaçao in Houston de eerste WK-wedstrijd. Dat belooft direct een zware kluif te worden, want daar wacht topland Duitsland. Vervolgens speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust.

