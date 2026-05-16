Ex-topschaatser Erben Wennemars was jarenlang een vertrouwd gezicht bij uitzendingen van het schaatsen. Maar de vader van topschaatser Joep Wennemars stapt uit eigen beweging op. Het vertrek van de voormalig wereldkampioen sprint zorgt voor discussie aan de tafel bij Vandaag Inside.

Erben Wennemars geeft aan dat hij het lastig vindt om die dubbelrol te vervullen: een journalistieke taak naast vader zijn van een van de atleten waarover hij moet praten.

"De afgelopen jaren was ik naast analist ook vader van een schaatser die meedeed om de prijzen. Dat maakte het in de ogen van critici ingewikkeld", zegt Wennemars zelf over zijn besluit. "Als gevolg daarvan kan ik mijn werk niet meer op de vrije en onbevangen manier doen die ik nastreef. Vandaar mijn keuze." Hij laat weten zijn rol als analist altijd met "veel plezier en toewijding" te hebben volbracht.

'ADHD-geleuter'

Bij Vandaag Inside werd vrijdagavond de keus van Wennemars aangestipt. "Daar hadden ze al veel eerder mee moeten stoppen", zei Derksen lomp.

"Ik werd helemaal nerveus van dat ADHD-geleuter van die gozer met zijn vreselijke accent. Het is ongeloofwaardig. Zijn zoon speelt een belangrijke rol in de schaatswereld. Bij de Olympische Winterspelen hebben we hem gezien. Zijn zoon had een goede tijd gereden. Hij springt over de tribune, springt over mensen heen. Vijf minuten later is hij een gebroken man, want een ander had een snellere tijd."

Hélène Hendriks

Gast Hélène Hendriks vindt Wennemars senior juist een frisse verschijning op tv. Ze waardeert zijn enthousiasme en lef om af te wijken van wat saaiere analisten. Zijn gedrag bij de Winterspelen snapt ze: "Je bent vader in eerste instantie. Je vindt het toch geweldig voor je kind."

Derksen blijft onvermurwbaar: "Je bent geen journalist voor de tv, dan. Dan ben je ongeschikt."

Aparte typetjes

Ex-topvoetballer René van der Gijp kent een andere oud-schaatser goed, want hij ging veel om met Ben van der Burg. "Aparte typetjes hoor, schaatsers, denk ik", zo haakte hij vrijdagavond in. "Ik denk dat je er ongelooflijk veel voor over moet hebben. Echt ongelooflijk. Kei- en keihard trainen."

