Het nieuwe seizoen van Vandaag Inside is in volle gang, maar het zou zomaar eens het laatste in de huidige vorm kunnen zijn. De geruchten dat presentator Wilfred Genee het vanaf komend jaar anders wil doen, worden steeds hardnekkiger. Collega's René van der Gijp en Johan Derksen reageren totaal verschillend op dat nieuws.

De komende maanden is Vandaag Inside gewoon weer vijf keer per week te zien op de beeldbuis. Daarvoor genoten de heren van een welverdiende vakantie. Toch zou het programma binnenkort zomaar eens anders kunnen zijn. Volgens geruchten zou presentator Genee vanaf volgend jaar een kleinere rol bij het programma willen. Daardoor zou hij meer tijd hebben voor al zijn andere bezigheden.

'Klinkklare onzin'

Tot nog toe zijn het slechts geruchten, al is Johan Derksen resoluut als hem ernaar wordt gevraagd. "Dat is klinkklare onzin. Er is geen sprake van. Er is geen vergadering geweest en die staat niet gepland", vertelt De Snor, in gesprek met RTL Boulevard. Hij verwijst onder meer naar de talloze juicekanalen die zomaar geruchten de wereld inslingeren. "Ik heb het er met Wilfred over gehad, maar Van der Gijp wilde een avond minder. Dat heeft John de Mol toegestaan, maar dat gold niet voor mij en Wilfred."

Ook Derksen zelf weet nog niet precies hoe de toekomst van het programma er voor hem uitziet. "Ik ben 77 jaar en ik heb mijn beste tijd gehad", stelt hij. Voor zijn collega's is de situatie echter anders. "Maar die twee moeten nog tien jaar. Dus als je dan bij RTL meer toekomst ziet, dan heb ik daar begrip voor dat ze dat willen."

'Hij heeft groot gelijk'

Van der Gijp heeft zich naar eigen zeggen dan weer niet al te veel bezig gehouden met alle geruchten die de ronde doen. "Ik heb gewoon mijn podcast gedaan en verder ben ik thuis geweest", zegt de oud-topvoetballer. Wel is hij van mening dat het vrij normaal is dat Genee ook andere ambities heeft.

"Hij heeft groot gelijk als hij een kleinere rol gaat aannemen volgend seizoen", stelt Van der Gijp. "Het is toch wat elke dag, vijf dagen in de week." Toch denkt Gijp dat Genee bij een mogelijke overstap naar RTL niet precies hetzelfde moet doen als bij VI. "Het zou gek zijn als hij daar een talkshow doet. Dan moet je andere dingen gaan doen."