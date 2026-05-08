Vandaag Inside heeft een heerlijke promotievideo gelanceerd voor de weken die het programma van uit Curaçao zal maken. Johan Derksen speelt als medewerker van het vliegveld een grote rol in de video.

Vandaag Inside zal vanaf maandag 18 mei in Curaçao opgenomen worden en op 1 juni geven de heren het stokje over aan presentatrice Hélène Hendriks die de Oranjezomer vanaf het eiland zal presenteren. Ook de podcast KieftJansenEgmondGijp zal vanaf het eiland worden opgenomen. De reis van de programma's is veelbesproken, mede door de portie weerstand waarmee Derksen toch naar het eiland af zal reizen. Toch heeft de programmaleiding hem zo ver gekregen om een hoofdrol te vertolken in de promotievideo.

Derksen als medewerker servicebalie

De video begint met Derksen die samen met René van der Gijp en Wilfred Genee de vlucht naar Curaçao wil halen vanaf Schiphol. De heren blijken echter hun paspoort te zijn vergeten en dus komt Hendriks die nog even brengen. Dat moment kan Derksen natuurlijk niet voorbij laten gaan, zonder even een knuffel te ontvangen van zijn favoriete presentatrice. Vervolgens doet Van der Gijp de suggestie dat Derksen even twee dames gaat helpen aan de balie en dat neemt hij vrij letterlijk.

In het volgende shot helpt Derksen de dames namelijk met het checken van hun paspoort bij de servicebalie. Ook geeft hij met een glimlach nog even goedbedoeld advies. "Als je naar het naaktstrand gaat, goed insmeren. Ik ben lelijk verbrand en ik heb er erg veel last van", grapt de oud-voetballer. Uiteindelijk helpt Derksen zelfs Van der Gijp met het inchecken van een wel heel opmerkelijk artikel. De bekende helm met dildo die in het programma vaak voorbijkomt. Ook die gaat dus mee naar Curaçao.

Als de heren vervolgens in het vliegtuig zitten, maakt Genee er met zijn zangkunsten een groot feest van. Daar zijn Derksen en Van der Gijp echter niet van onder de indruk. "Dit worden twee hele lange weken", zucht De Snor bij het horen van het nummer Koekoek.

Lovende reacties

Onder de video plaatsen veel bekenden uit de sportwereld lovende reacties. Zo kunnen olympisch medaillewinnaar Kjeld Nuis en presentatrice Noa Vahle de lach niet inhouden en laat ook presentator Thomas van Groningen weten dat hij veel zin heeft in de reis naar Curaçao.

