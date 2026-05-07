Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee vertrekken binnenkort naar Curaçao in aanloop naar het WK voetbal. Het tropische weer op het eiland zal wel even wennen zijn voor het trio en dus krijgen ze een handig cadeau.

In de uitzending van donderdag is een dermatoloog te gast. Zij waarschuwt de mannen van VI voor de felle zon op Curaçao. Naast veel zonnebrand smeren, is het volgens haar belangrijk om de zon te weren. Daar heeft ze iets op bedacht.

Ze heeft namelijk voor alledrie een zonnehoedje meegenomen. 'Ik geniet, maar ik verbrand niet', staat er op de buckethats geschreven. Genee, Derksen en Van der Gijp testen de nieuwe look meteen uit. "Net of ik een theemuts op mijn hoofd heb", is de eerste reactie van de presentator.

'Dan worden we het land uitgezet'

"Als wij met z'n drieën zo de straat op gaan, worden we het land uitgezet", aldus Derksen. "Ja, het spijt me om te zeggen, maar je hebt een heel dom hoofd", zegt hij tegen Genee. Maar volgens Van der Gijp staat het de bromsnor ook niet zo goed. Hij maakt vergelijking met Swiebertje.

"Johan, heb jij ooit in de zon gezeten?", vraagt Van der Gijp zich af. "Nee ik heb geen tijd om in de zon te zitten", reageert de oud-voetballer. "Maar ik zie die mensen op Scheveningen die heel bruin zijn. Ik vind het zonde van de tijd om op het strand te gaan liggen."

WK voetbal

Vanwege de eerste deelname van Curaçao aan het WK voetbal, werd besloten om VI vanaf het eiland uit te zenden. Maar dat zal niet tijdens het eindtoernooi het geval zijn. Het toernooi begint op 11 juni en wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nederland zit in groep F en start op 14 juni in Dallas met een wedstrijd tegen Japan. Het duel start om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover