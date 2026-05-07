Johan Derksen is met nieuws over Dick Advocaat gekomen in de nieuwste uitzending van Vandaag Inside. De analist zegt dat de oud-bondscoach van Curaçao toch mee zou willen naar het WK met het land.

Advocaat zorgde als bondscoach van Curaçao voor een enorme stunt door het WK te halen. Daar neemt het land het op tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Niet veel later bleek echter dat Advocaat het wereldkampioenschap niet mee zal maken. Door de gezondheidssituatie van zijn dochter wilde Advocaat koste wat kost in Nederland blijven en dus gaf hij het stokje bij Curaçao over aan Fred Rutten. Echter zou er nu plots toch een opening zijn voor Advocaat, die op dit moment adviseur van Robin van Persie is bij Feyenoord.

Johan Derksen onthult groot nieuws

Volgens Derksen gaat het namelijk beter met de privésituatie van Advocaat: "Het gaat wat beter met de familie-omstandigheden van Dick, met zijn dochter. Dick zou eigenlijk wel meewillen, maar vindt het een beetje lullig richting Fred en dat begrijp ik ook wel. Maar heel het eiland en alle spelers zijn nu al doodmoe van Fred, want die doet net of hij het WK wil winnen met het hele zooitje en dat zit er niet in", vertelt Derksen.

Derksen vindt dat Rutten uit zichzelf plaats zou moeten maken als Advocaat inderdaad in staat is om toch de bondscoach te zijn op het WK: "Dick is van het eiland en iedereen is gek van Dick. Door omstandigheden moest hij afhaken en eigenlijk zou Fred Dick moeten bellen en moeten zeggen 'alle eer aan jou, als jij erheen wil dan maak ik plaats'."

Advocaat is volgens Derksen daarnaast ook een betere promotor van Curaçao dan de huidige bondscoach Rutten. De hele studio van Vandaag Inside is ook fan van het idee. Onder aanvoering van presentator Genee begint het publiek massaal 'Dickie, Dickie' te roepen.

Fred Rutten

Rutten speelde eind maart zijn eerste en tot nog toe enige twee interlands als bondscoach van Curaçao. Die gingen allebei verloren. De eerste met 2-0 van China en de tweede met 5-1 van Australië. Rutten vertelde echter na beide wedstrijden dat hij nog altijd met vol vertrouwen richting het WK aan het werken is. Of hij dit met of zonder Advocaat doet, lijkt dus nog de vraag.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover