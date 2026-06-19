Bij Vandaag Inside worden de wildste verhalen verteld en de gekste dingen besproken. Maar donderdag ging Johan Derksen wel erg ver, zo vond men in de studio. Een opmerking over Bas Nijhuis zorgde voor hilarteit en ongeloof.

Nijhuis is te gast in het praatprogramma om de arbitrage op het WK voetbal te bespreken. Daar fluiten ook vrouwelijke scheidsrechters. "Ik zie geen enkele reden waarom vrouwen geen wedstrijd kunnen fluiten", begint Derksen daarover. Maar het gesprek neemt al snel een andere wending.

"Kijk, het is meegenomen vind ik. In Nederland zie je dat, als een scheidsrechter zelf gevoetbald heeft. Jij hebt bijvoorbeeld niet gevoetbald", richt hij zich tot Nijhuis. "Dat zie je aan jou, met die lange ooievaarsbenen."

'Dit is niet goed'

Er stijgt meteen gelach op uit de studio. "Dit is denk ik niet goed, Wilfred", richt Nijhuis zich tot presentator Wilfred Genee terwijl hij op zijn horloge kijkt. "Johan is denk ik te laat op."

"Ooievaarsbenen?", zegt hij vol ongeloof. "Ja jij hebt van die hele lange passen", legt Derksen uit. Maar de arbiter weet nog steeds niet wat hij hoort. "Ooievaarsbenen?!", roept hij nogmaals uit. "Dit gaat niet goed hoor."

Toch begrijpt hij de opmerking uiteindelijk wel. "Ze noemden mij vroeger ook altijd Bonfire, naar dat paard van (Anky, red.) van Grunsven, dus ik snap wel wat je bedoelt met lange stelten. Dat klopt wel." "Maar jij eet geen haver?", vraagt Derksen zich af. "Nee, alleen op zon- en feestdagen", grapt Nijhuis. "Hoe lang duurt dit programma nog?", vraagt hij zich vervolgens af.

'Duurt te lang'

"Het duurt te lang dit", geeft Genee lachend toe. Maar voor het vaste VI-trio zullen de opnames komende donderdag nog langer duren vanwege de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië. Dat duel wordt om 01.00 uur gespeeld van donderdag 25 juni op vrijdag 26 juni. De uitzending duurt daardoor een uur langer. "Wel gewoon dubbel salaris, hè. Want zo is (John, red.) de Mol wel", zei Derksen daarover.

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