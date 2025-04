Jutta Leerdam doet boekje open over twee verslavingen: 'Daar is mijn hele carrière op gebouwd'

Jutta Leerdam gaf zondag een inkijkje in haar leven als topsporter. De schaatsster verklapt welke twee 'verslavingen' ze sowieso nodig heeft gehad in haar carrière én geeft haar volgers nog wat tips mee.

Leerdam deelde een video op TikTok uit januari, waarin ze met een blikje Celsius op het ijs te zien is. De 26-jarige schaatsster gaf haar volgers wat beelden vanaf het ijs, 'tussen alle Puerto Rico-content door'. Zij verblijft momenteel op het eiland in de Caribische zee bij haar vriend Jake Paul.

'Ik zweer het: mijn hele carrière is gebouwd op cafeïne en muziek', schrijft Leerdam bij de video, die gesponsord lijkt door het eerdergenoemde energiedrankje. In de reacties vraagt iemand zich af of de topschaatsster tips heeft: 'Welk advies wil je meegeven aan iemand die moeite heeft om motivatie te vinden om te gaan sporten? En wat motiveert jou op dagen dat je je niet op je best voelt?'

Het antwoord van Leerdam is duidelijk: 'Begin met het aantrekken van een leuke outfit, drink wat cafeïne en doe daarna je AirPods in met je favoriete muziek.'

Spotlights voor Leerdam

Ondanks dat het schaatsseizoen al een maand voorbij is, blijft Leerdam vol in de spotlights staan. Niet alleen omdat ze een miljoenenpubliek op sociale media heeft, maar ook omdat de realityshow Paul American sinds een kleine drie weken uit is. Haar vriend Jake Paul en zijn broer Logan zijn in de Verenigde Staten wereldberoemd vanwege hun leven als influencer en entertainer.

In die show is er ook een grote rol weggelegd voor Leerdam, die werd aangekondigd als 'de olympische vriendin'. In de eerste aflevering verklapte Paul direct dat het stel na de Olympische Winterspelen van 2026 aan kinderen wil beginnen. De schaatsster heeft op dat toernooi als grote doel om goud te winnen op de 1000 meter. In 2022 moest ze het doen met een zilveren plak.