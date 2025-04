Jake Paul overlaadt vriendin Jutta Leerdam met cadeaus: 'Niemand verdient het meer dan jij'

Jutta Leerdam en Jake Paul zijn na bijna twee jaar samen nog steeds stapelgek op elkaar. Dat laat de Amerikaanse vechter en entertainer graag weten door middel van dure en luxe cadeaus. Al vraagt de Nederlandse topschaatsster zich wel af of hij zijn belofte nakomt.

Leerdam en Paul vierden ruim een jaar geleden hun éénjarig jubileum op romantische wijze. Dat werd zorgvuldig vastgelegd door de cameraploeg van de realityshow van de familie Paul: Paul American. In de nieuwste aflevering is te zien dat Jake een romantisch diner bij kaarslicht in zijn eigen tuin organiseerde voor die bijzondere gelegenheid.

Topschaatsster Jutta Leerdam en Jake Paul voelen zich ongemakkelijk voor de camera tijdens romantisch tafereel Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam en haar Amerikaanse vriend Jake Paul werden afgelopen jaar overal gevolgd door camera's voor de realityserie van de familie: Paul American. Zo ook tijdens een romantische date, die eigenlijk één op één had moeten zijn.

Leerdam is blij verrast door dat liefdevolle gebaar. Maar tijdens het eten doet haar vriend er nog een schepje bovenop. Hij heeft namelijk een liefdesbrief geschreven. To my liefje, Jutta, staat er in grote letters boven. Hij sluit ook in het Nederlands af: "Ik hou van jou", zegt de Amerikaan.

'Waardebonnen'

Bij de brief horen ook nog een aantal 'waardebonnen' die de schaatsster bij hem mag inwisselen voor een gunst. "Een hotstone-massage met happy ending, ga jij dat bij mij doen?", lacht Leerdam terwijl ze de eerste voorleest. Paul knikt bevestigend.

Daarnaast krijgt Leerdam ook een reisje, "naar waar je maar wil". Van de laatse coupon wordt ze even stil. "Schat... Hou op, dat is te veel." "Je hebt een auto nodig", reageert Paul.

Realityshow met Jake Paul en Jutta Leerdam krijgt vernietigende kritiek: 'Ik ben verbijsterd' Met enorm veel bombarie werd de realityserie Paul American de afgelopen weken aangekondigd. Het programma dat voornamelijk draait om Jake Paul (de verloofde van Jutta Leerdam) en zijn broer Logan is twee afleveringen oud en kreeg veel aandacht, maar helaas voor hen en Leerdam zeker niet op een positieve manier.

'Ben je serieus?'

"Een custom Brabus G-Wagon", leest de 26-jarige schaatskampioene voor. "Ben je serieus? Of doe je dit alleen maar omdat je geen cadeau hebt? Want dat geeft niks." "Ik hou van je", reageert Paul. "Niemand verdient het meer dan jij."

Topschaatsster Jutta Leerdam zet 'doorgeslagen' Jake Paul op z'n plek: 'Ik ben er wel klaar mee' Jutta Leerdam en Jake Paul zijn hét showbizzkoppel van dit moment. Maar net als in elke relatie zijn er ook in die van hen wel eens irritaties. Dat wordt pijnlijk duidelijk in de nieuwe aflevering van Paul American. De Nederlandse schaatskampioene heeft even genoeg van haar vriend.

Autocollectie

Toch is het de vraag of Paul zijn belofte is nagekomen. Leerdam is namelijk nog niet gespot in het luxe model van Mercedes. De bokser heeft zelf wel een aardige verzameling luxe auto's.

De allerduurste auto die hij in zijn bezit heeft is liefst 550 duizend euro waard. Het gaat om een Ferrari SF-90. Bij elkaar opgeteld zijn al zijn auto's bijna twee miljoen euro waard.

Schoonzus Jutta Leerdam praat mond voorbij tijdens spannende fotoshoot: 'Je ziet al een buikje' Nina Agdal, de schoonzus van Jutta Leerdam, kon haar enthousiasme niet voor zich houden. Tijdens een fotoshoot in bikini deelde ze groot nieuws met de crew, terwijl nog niemand dat mocht weten. "Ik ben er gewoon zo blij mee."

Tweejarig jubileum

Deze maand zijn Leerdam en Paul al twee jaar samen, misschien dat de tegoedbon dan toch nog wordt ingelost. De Amerikaan heeft onlangs nog een erg dure aankoop voor zijn vriendin gedaan. Hij vroeg haar ten huwelijk met ring van zo'n 920.000 euro.