Bondscoach Rintje Ritsma spreekt openhartig over keuze van Jutta Leerdam: 'Zij had bedenktijd nodig'

Jutta Leerdam is misschien wel de grootste naam in de hele schaatssport. Dat vindt ook bondscoach Rintje Ritsma. De 26-jarige kampioene krijgt veel aandacht en voor de oud-schaatser was het lastig om haar te pakken te krijgen.

Ritsma vindt Leerdam van onschatbare waarde voor de sport. "Jutta is groter dan het schaatsen", zegt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. De schaatsster krijgt ook buiten het seizoen veel aandacht met haar berichten op sociale media en de realityserie van haar vriend Jake Paul. Leerdam speelt ook een grote rol in Paul American.

"Dat is bizar", zegt Ritsma, die vooral contact met haar heeft over de teamsprint. "Wel moeizaam", geeft hij toe. "In het begin van het seizoen was het heel lastig om haar te pakken te krijgen. Dan reageerde ze niet en ging ik toch Kosta Poltavets (de trainer van Leerdam, red.) maar berichten omdat ik niks hoorde."

Ritsma bleef het wel proberen. "De teamsprint is een wat makkelijker onderdeel. Die train je niet een heel seizoen. Maar je moet wel een paar keer samenkomen. Dus ik heb een paar keer contact met Jutta gehad, alleen in het begin zei ze gewoon: 'Nee ik ga niks doen'."

WK afstanden

Maar op de WK afstanden in Hamar wilde ze wel rijden en pakte ze samen met het Angel Daleman en Suzanne Schulting het goud. "Ze ging wel twijfelen", vertelt Ritsma. "Ze had bedenktijd nodig, maar ik moest het wel weten."

Toen heeft hij Leerdam een concrete vraag gesteld. "Ik zei: 'Ik heb iemand nodig die dit rijdt in het eerste rondje om goud te winnen. Doe je mee, ja of nee?'", aldus de bondscoach. "We hadden al een heel traject gehad en ik moest het gewoon weten: ja of nee, klaar."

Uiteindelijk deed ze dus toch mee. Dat leverde haar haar enige wereldtitel op in Hamar. Verder won ze zilver op de 500 meter achter Femke Kok. En op haar favoriete afstand, de 1000 meter, ging ze voor goud, maar ze moest het doen met brons. Miho Takagi en Kok waren sneller dan Leerdam.

