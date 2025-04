Jutta Leerdam mist bijzondere persoon die haar opvallende bijnaam gaf: 'We leken veel op elkaar'

Jutta Leerdam maakte de afgelopen tijd een heleboel bijzondere dingen mee. De schaatsster vloog na het einde van het seizoen naar de andere kant van de wereld en bracht daar veel tijd door met haar geliefde Jake Paul. Toch zijn er af en toe ook moeilijkere momenten, want Leerdam geeft aan dat ze een bijzonder persoon mist.

Leerdam plaatste op TikTok een video waarin ze onthult hoe ze door de mensen om haar heen genoemd wordt. De schaatsster blijkt heel wat bijnamen te hebben. "Jutta voor de meesten, Baby Jut/Juju voor mijn verloofde, vogel voor mijn opa, Jutty voor mijn ouders en Joet voor mijn vriendinnen", staat er als tekst.

Jutta Leerdam deelt innig detail over haar liefdestaal met Jake Paul: 'Zo zeggen we dat tegen elkaar' Jutta Leerdam leefde een paar weken op een roze wolk na haar schaatsseizoen. In de Caraïben werd ze ten huwelijk gevraagd door Jake Paul, hadden ze een verlovingsfeest met de familie en stal de show bij de première van de realityshow Paul American. Nu komt er langzaam een einde aan de zorgeloze weken.

Een van die bijnamen blijkt het meeste indruk te hebben gemaakt op de topschaatsster. "Ik mis opa...mijn moeder was vogel en ik was kleine vogel omdat we zovel op elkaar leken", schrijft ze bij haar filmpje op het sociale medium om uit te leggen waarom haar opa haar zo noemde.

@juttaleerdam Miss grandpa.. My mom was bird (translated) and I was small bird bc we looked sm alike 🥺 ♬ sonido original - user userr

Spoedige terugkeer naar Nederland

Leerdam had na de WK afstanden in Noorwegen vorige maand een paar weken om te relaxen, maar moet binnenkort weer terug naar Nederland om zich voor te gaan bereiden op het nieuwe seizoen. De andere ploegen zijn alweer volop in training, maar Leerdam kan door haar status als individuele rijdster zelf kiezen hoe ze haar tijd invult. We hoeven ons waarschijnlijk geen zorgen te maken over haar voorbereiding, want in het enorme huis van Paul is een uitgebreide gym te vinden.

Topschaatsster Jutta Leerdam laat peperduur cadeau Jake Paul achter: 'De laatste keer' De voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen is voor veel schaatsers begonnen en ook voor Jutta Leerdam betekent dat veel. Zij keert spoedig terug naar Nederland om te trainen en moet daarvoor een heel bijzonder bezit achterlaten.

Het belooft voor Leerdam een emotioneel moment te worden om weer terug te keren naar Nederland. Dat gaf ze onlangs al aan in een andere video op TikTok. Niet alleen wordt het zwaar om Paul te missen, maar ook zijn huisdier heeft een plekje in haar hart: "Jongens, hoe moet ik aan Thor (de hond van Paul, red.) vertellen dat ik over twee weken weer wegga? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik voel me zo slecht! Hij is gewoon zó lief."

Verloving

Leerdam zal binnenkort voor de eerste keer sinds haar verloving voet zetten in Nederland. De schaatsster werd door haar Amerikaanse vriend op een romantische wijze ten huwelijk gevraagd en ze kon dan ook niet anders dan 'ja' zeggen.