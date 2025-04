Topschaatsster Jutta Leerdam laat peperduur cadeau Jake Paul achter: 'De laatste keer'

De voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen is voor veel schaatsers begonnen en ook voor Jutta Leerdam betekent dat veel. Zij keert spoedig terug naar Nederland om te trainen en moet daarvoor een heel bijzonder bezit achterlaten.

Dit voorjaar werd Leerdam door haar geliefde Jake Paul ten huwelijk gevraagd. Daar werd niet op beknippeld en dat gold ook zeker niet voor de verlovingsring. Dat bleek een peperdure ring en die kreeg uiteraard enorm veel aandacht in de Verenigde Staten.

Nu nog bij schoonfamilie

Zo pronkten Leerdam en Paul rondom de premiere van de realityserie Paul American met de ring, maar nu blijkt dat Leerdam het accessoire niet meeneent naar Nederland. "Laatste keer met de ring", schrijft ze op haar Instagramkanaal. Leerdam is momenteel nog aan de andere kant van de wereld bij haar schoonfamilie, maar keert waarschijnlijk spoedig terug naar Nederland.

Daar kan ze aan de bak. De Olympische Spelen vinden over minder dan tien maanden plaats en dus is het trainen en schaatsen geblazen. Dat kan niet met de bijzonder prijzige ring die ze van Paul kreeg. Gelukkig heeft ze een alternatief. "Ik laat deze hier, maar ik draag er spoedig eentje die ik in mijn tas kan gooien voordat ik ga trainen."

Belangrijk schaatsjaar

Voor Leerdam wacht een cruciaal jaar. Begin 2026 worden in Milaan de Olympische Winterspelen gehouden en daar wil ze haar droom waarmaken. In 2022 won ze zilver op de 1000 meter en goud op de Spelen ontbreekt nog in haar forse prijzenkast. De kans is ook groot dat dit haar laatste Spelen worden, want Paul hintte er onlangs op dat hij snel aan kinderen met Leerdam wil beginnen na het toernooi.

Ten huwelijk gevraagd op eiland

Na de WK afstanden in Hamar spendeerde Leerdam haar tijd met Paul. Hij vroeg naar in maart ten huwelijk. Ook de ouders van Leerdam maakten dat moment ook van dichtbij mee, want ook zij werden door Paul ingevlogen op het idyllische eiland Saint Lucia waar Paul voor Leerdam op de knieën ging.

Afscheid van hond

De aanstaande terugkeer van Leerdam doet de schaatsster het nodige verdriet. Niet alleen het afscheid van Paul valt waarschijnlijk zwaar, maar ook van Thor. De hond van Paul is een trouwe vriend van Leerdam en komt veelvuldig voorbij op filmpjes van onze landgenote.