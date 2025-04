'Pissige' Jutta Leerdam krijgt telefoontje van Jake Paul na kus met een ander

Jake Paul is groot geworden dankzij zijn gekke stunts en dolle capriolen. Ondanks dat de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam wat volwassener is geworden, blijft de Amerikaan diep van binnen een klein kind.

Het kind in Paul komt vooral naar voren in zijn podcast BS w/ Jake Paul. Helemaal in de laatste aflevering, waar comedian Bobby Lee aanschoof. In de podcast werden de wildste verhalen besproken. Zo blikte Paul nadat hij Lee van relatieadvies had voorzien terug op de manier hoe hij Leerdam versierde.

Het inmiddels bekende verhaal werd aangehaald. Paul nodigde Leerdam uit om in zijn podcast te komen en regelde zo haar nummer. Inmiddels is het stel twee jaar samen en verloofd. "Ik heb de foto's gezien", reageert de comedian, die daarna nog een stapje verder gaat. "Ik heb me afgetrokken op haar", onthult hij tot grote verbazing van Paul.

Kus van Jake Paul met Bobby Lee

Later in de podcast komt die uitspraak weer ter sprake, wanneer Paul met zijn vriendin belt. Maar dat is niet de reden voor het gesprek. Even voor het telefoontje heeft de Amerikaanse bokser, influencer en ondernemer namelijk zijn gast in de podcast op de mond gezoend. Dat moment ontstaat nadat Bobby Lee het goed moet maken van Paul na een ruzie met rapper en co-host Jasper.

De twee hebben de hele aflevering door woordenwisselingen met elkaar en de vriend van Leerdam vindt dat ze het met een kus goed moeten maken. Bobby Lee staat er voor open, Jasper niet. "Het is Europees", beargumenteert Lee, maar Jasper gaat er niet in mee. "Wees een man", gaat Paul verder. De co-host blijft weigeren, waarna Paul instapt. "Ik kus hem wel op de mond." Vervolgens gebeurt het ook nog echt.

Telefoontje met Jutta

Even later wil Paul weten wat zijn vriendin er van vindt. "Dat is hilarisch, ik moet mijn vriendin bellen en haar vertellen dat ik hem (Bobby Lee, red.) op de mond heb gekust. Ze zal pissig zijn, ze zal zó boos zijn", denkt Paul. Het tegenovergestelde is echter waar, als Leerdam Bobby Lee ziet. "Hij ziet er niet echt uit als competitie, dus deze mag hij hebben", reageert de Nederlandse direct tot groot gelach van de rest.

Dan dropt Jake Paul het bommetje dat de comedian zich heeft afgetrokken op haar. "O mijn God...", hoor je via de telefoon. "Ze was beledigd", constateert Bobby Lee. "Ik ben niet beledigd", bijt Leerdam terug. "Het was ook erg fijn, bedankt daarvoor", gaat de comedian verder. "Graag gedaan", antwoordt de Nederlandse, waarna het vreemde gesprek wordt beëindigd.