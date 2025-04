Jutta Leerdam deelt innig detail over haar liefdestaal met Jake Paul: 'Zo zeggen we dat tegen elkaar'

Jutta Leerdam leefde een paar weken op een roze wolk na haar schaatsseizoen. In de Caraïben werd ze ten huwelijk gevraagd door Jake Paul, hadden ze een verlovingsfeest met de familie en stal de show bij de première van de realityshow Paul American. Nu komt er langzaam een einde aan de zorgeloze weken.

Leerdam is op haar sociale media steeds meer afscheid aan het nemen van het heerlijke leven op het eiland Puerto Rico, wat ze ondertussen al haar 'thuis' noemt. Zo deelde ze in een emotionele post op TikTok al dat ze niet weet hoe ze afscheid moet nemen van Pauls hond Thor. Daarbij schreef ze dat ze zich over twee weken gaat voorbereiden op het nieuwe schaatsseizoen én liefst tien maanden wegblijft.

Ze wijdt na een post over Thor er nu een aan haar verloofde. De 26-jarige topschaatsster deelt een foto van haar en Paul op het moment dat ze net ten huwelijk is gevraagd. Leerdam wil maar twee dingen: 'dit' moment en een tekst die ze altijd met haar vriend uitspreekt. 'Dus, hou je nog van me?', zeggen de twee tegen elkaar. 'Het is gewoon de manier waarop wij 'ik hou van je' zeggen, oké!'

Topschaatsster Jutta Leerdam laat peperduur cadeau Jake Paul achter: 'De laatste keer' De voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen is voor veel schaatsers begonnen en ook voor Jutta Leerdam betekent dat veel. Zij keert spoedig terug naar Nederland om te trainen en moet daarvoor een heel bijzonder bezit achterlaten.

Verlovingsring

Leerdam maakte pas geleden al bekend haar enorme verlovingsring in Puerto Rico te laten. Ze vindt het niet verstandig om het ovale ding (in de vorm van een schaatsbaan) van bijna één miljoen euro mee te nemen naar Nederland en haar trainings- en wedstrijdlocaties. In plaats daarvan neemt ze een kleinere ring mee.

'Pissige' Jutta Leerdam krijgt telefoontje van Jake Paul na kus met een ander Jake Paul is groot geworden dankzij zijn gekke stunts en dolle capriolen. Ondanks dat de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam wat volwassener is geworden, blijft de Amerikaan diep van binnen een klein kind.

De specialiste op de 1000 meter maakt zich op voor een cruciaal seizoen in haar carrière. Leerdam wil namelijk goud winnen op die afstand bij de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. Het zou de kroon op haar werk zijn: ze heeft dan alle serieuze gouden plakken op die 1000 meter binnen.

IJverige Jake Paul heeft prestigieuze rol op het oog voor Jutta Leerdam: 'Het staat in de stenen geschreven' Jake Paul denkt vaak groot, groter, grootst. Dat was al zo toen hij aan zijn bekendheid werkte op Vine (de voorloper van TikTok) en YouTube. Inmiddels denkt hij ook buiten de grenzen als bokser, maar nu heeft hij een nóg groter doel op het oog.

Aan kinderen beginnen

Daarnaast heeft Paul in de eerste aflevering van Paul American al aangegeven dat het stel na het olympische seizoen aan kinderen wil beginnen. Jake Paul wil namelijk dat zijn kinderen ongeveer dezelfde leeftijd hebben als die van zijn broer Logan, omdat zij van plan zijn ze samen op te voeden. Het dochtertje van Logan en zijn verloofde Nina Agdal werd in september 2024 geboren.