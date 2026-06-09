De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekeinde weer de 'place to be'. Door de cocktail van ultieme luxe, de geschiedenis van de race en de exclusiviteit doken er enorm veel bekendheden op, onder wie Kim Kardashian. De vriendin van Ferrari-coureur Lewis Hamilton baarde echter opzien na afloop van het racegeweld.

Hamilton en de Amerikaanse mediapersoonlijkheid vormen sinds begin dit jaar een setje. Waar ze eerst nog buiten de spotlights bleven, zoeken ze de laatste tijd steeds vaker de camera's op. Kim Kardashian was de publiekstrekker in het prinsendom. "Het was nog nooit zo druk geweest op de grid, want Kim Kardashian liep daar", constateerde oud-hockeyster Ellen Hoog in haar podcast voor Sportnieuws.nl.

"Het was echt chaos", zei Hoog naar aanleiding van de ongekende belangstelling voor Kardashian. "Het is echt nog nooit zo druk geweest. Ik moest wel weer lachen. Ze had een vrij ehm ja, ze had een beetje een preuts outfitje aan, vond je niet? Had je het gezien?", vroeg ze aan collega Naomi van As. "Vond ik ook!", lacht Van As. "Ik vond het wel een beetje bedekt."

Diefstal op klaarlichte dag

Het was voor het eerst dat de Amerikaanse superster een F1-race bijwoonde. Die gelegenheid wilde ze niet aan zich voorbij laten gaan. Dus nam ze een kleine souvenir mee. De vriendin van Hamilton pakte de handdoek af die bestemd was voor de winnaar van de Grand Prix van Monaco: Kimi Antonelli. Ze veegde er haar bezwete voorhoofd mee af na afloop.

Kim Kardashian taking the towel meant for Kimi Antonelli after the race in Monaco and wiping her head with it pic.twitter.com/WLB12AiXZA — F1 TROLL (@f1trollofficial) June 8, 2026

Kim liep, samen met andere VIP-gasten, langs de plekken voor de top drie, waar droge handdoeken en water klaarlagen. Daar kunnen coureurs hun helmen achterlaten voor de eerste tv-interviews. En daar pakte ze doodleuk de handdoek van Antonelli.

Blije Lewis Hamilton

Hamilton eindigde in zijn Ferrari na een chaotische race als tweede achter Antonelli. Isack Hadjar, teamgenoot van de uitgevallen Max Verstappen, maakte het podium compleet. De 41-jarige Hamilton was blij met de aanwezigheid van zijn vier jaar oudere vriendin.

"Het is fantastisch om haar hier te hebben dit weekend en dat ze me steunt", zei hij tegen Sky Sports. "Maar dat is met iedereen en altijd die voor mij komt: mijn vrienden, mijn fans, gewoon altijd. Het is geweldig om goeie mensen om je heen te hebben die je supporten. Dat doet zij iedere dag voor mij."

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