Ze zijn bij de start van elke Grand Prix wel wat gewend, maar wat zich dit weekend in Monaco afspeelde was toch wel weer van een andere orde. De wereldberoemde superster Kim Kardashian dook op en dat zorgde voor nogal wat ophef.

Tweevoudig olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As zaten dit weekend voor de tv om Max Verstappen in actie te zien tijdens de GP van Monaco, maar hun ogen werden ergens anders naar getrokken. "De glitter en glamour", begint Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast die de twee elke week opnemen. "Het was nog nooit zo druk geweest op de grid, want Kim Kardashian liep daar."

"Sinds februari heeft zij een relatie met Lewis Hamilton", verklaart Hoog de aanwezigheid van de populaire influencer. "Ze waren al wat vaker gespot, maar zij was nog nooit komen kijken bij de Formule 1.” “Ze heeft een drukke agenda", weet Van As, om daar grappend aan toe te voegen: "Keeping up with the Kardashians moet natuurlijk opgenomen worden.”

"Het was echt chaos", zei Hoog naar aanleiding van de ongekende belangstelling voor Kardashian. "Het is echt nog nooit zo druk geweest. Ik moest wel weer lachen. Ze had een vrij ehm ja, ze had een beetje een preuts outfitje aan, vond je niet? Had je het gezien?”

“Vond ik ook!", lacht Van As. "Ik vond het wel een beetje bedekt.” "Veel kleding, ja", voegt Hoog grappend doe, doelend op de outfit van de Amerikaanse tijdens de kwalificatie. "Dat had wel iets bloter gekund.” Van As: “Ze had wel een grote zonnebril op. Zo'n spacebril had ze.” Hoog: “Ik dacht die gaat iets anders zeggen. Maar nee...”

Sterren spotten

"In Monaco is het gewoon sterren spotten", weet Van As. "Ook wel leuk eigenlijk.” Daar is Hoog het helemaal mee eens. Van As: “Maar stel je voor, wij gaan erheen. Wat vinden wij dan leuker? Sterren spotten of toch de race?"

Hoog: “Het eerste natuurlijk, sterren spotten. Ik ben een keer in Monaco geweest en een race live kijken is helemaal niet zo leuk. Op een gegeven moment, na twee rondes, is het gewoon niet meer leuk om te volgen vanaf één plek. Het is echt een tv-sport in die zin. Op tv heb je overzicht, zie je alle kanten, zie je wie er ingehaald wordt.”

"Hoor je ook het commentaar", voegt Van As toe. "Dat scheelt ook een jas.” Hoog is ook niet te spreken over het geluid dat de wagens maken. " Je kan echt beter op tv kijken. Als wij erheen gaan is het echt voor de glitter en glamour.” Van As: “Eén grote happening.”

Luister de podcast

Hockey-iconen Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In hun podcast deze week natuurlijk aandacht voor de Nederlandse voetballers in voorbereiding op het WK, de aanstaande rentree van Serena Williams. Is dat nou wel zo’n goed idee? En de woede bij de Oranje Leeuwinnen over de nieuwe spelregel, is die terecht, of zouden ze eens goed in de spiegel moeten kijken? Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.

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