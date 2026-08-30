Nederland zorgde dit weekend voor succes met drie keer goud tijdens het WK roeien. Dat liet het koninklijk huis niet onberoerd. Op sociale media bejubelt en feliciteert het koningspaar de Nederlandse roeiers.

De roeiers van de Holland Acht wisten zondag hun wereldtitel te prolongeren op het wereldkampioenschap roeien in eigen land. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos wist de Nederlandse boot Groot-Brittannië in een spannende sprint nipt achter zich te houden. Ook Australië finishte op de derde plaats binnen een seconde van Nederland.

De Nederlandse formatie was op één positie gewijzigd ten opzichte van die bij de wereldtitel in Shanghai in 2025. Mick Makker zat op slag met in zijn rug Jan van der Bij, Pieter van Veen, Sander de Graaf, Jorn Salverda, Wibout Rustenburg, Finn Florijn en Ralf Rienks (in plaats van Eli Brouwer). De stuurvrouw is nog altijd Jonna de Vries.

Nog meer Nederlands succes

Kort na het succes van de Holland Acht wisten ook Simon van Dorp en Roos de Jong goud te pakken in de niet-olympische gemengde dubbeltwee. Op hun olympische nummer dubbeltwee waren Van Dorp en De Jong dit toernooi al goed voor respectievelijk goud en zilver.

Eerder wisten ook de Nederlandse roeisters in de dubbelvier overtuigend goud te pakken. Tessa Dullemans, Lisa Bruijnincx, Margot Leeuwenburgh en Marieke Keijser kwamen onder luid gejuich van een enthousiast publiek als eerste over de finish op de Bosbaan. Nederland prolongeerde daarmee de wereldtitel op dit onderdeel in een tijd van 6.08,18.

Felicitaties vanuit Koninklijk huis

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spraken op sociale media hun trots uit richting de Nederlandse roeiers en feliciteerde hen. "Wat een prachtweekend voor het roeien!" begint het koningspaar hun bericht bij een compilatie van foto's van de Nederlandse roeiers.

"Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos maar liefst drie keer goud voor Nederland. De gemengde dubbeltwee, vrouwen dubbelvier en de mannenacht zorgden voor prachtige prestaties bij het WK roeien in eigen land. Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende gouden medailles!" aldus Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.