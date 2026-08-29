Het WK roeien is dit jaar in Amsterdam en tot nu toe is het toernooi succesvol. Daar kwamen zondag al vroeg een aantal mooie medailles bij. Bijvoorbeeld van de mannen vierzonder en de dubbelvier bij de vrouwen.

De Nederlandse roeiers van de vierzonder hebben een zilveren medaille gepakt op de WK in eigen land. Lennart van Lierop, Eli Brouwer, Gert-Jan van Doorn en Rik Rienks moesten alleen de Amerikaanse ploeg voor laten gaan in een spannende race op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos.

Het Amerikaanse kwartet finishte na 5.41,57. Nederland kwam 0,27 seconden later over de streep. De Britse ploeg eindigde als derde op ruim 2 seconden. De Nederlandse ploeg van de vierzonder pakte brons op het vorige WK, toen nog zonder Brouwer en Rienks.

Nederland nam na de start de leiding met de wind in de rug. Halverwege de race namen de Britten de leiding over. De Amerikanen namen de regie over na 1500 meter maar zagen Nederland in het laatste gedeelte van de race heel dichtbij komen.

'Dan ben je ook de eerste verliezer'

Van Lierop genoot van de steun van het Nederlandse publiek. "Maar als je zilver wint, dan ben je ook de eerste verliezer", zei hij bij de NOS. "Dat voel je nu ook." Bij Van Doorn overheerste trots. "Jammer dat we niet hebben gewonnen. Maar dit was wel onze beste race van dit jaar. Het scheelde echt heel weinig."

Vrouwen vierzonder

Ook de vrouwen zondervier pakten in het Amsterdamse bos nog een medaille. De opening van Nederland was goed en snel, maar in de tweede helft van de race konden de vrouwen dit tempo niet volhouden. De Verenigde Staten en Australië kwamen langszij . De vrouwen vierzonder kunnen daardoor wel een bronzen medaille toevoegen aan de prijzenkast.

Het Nederlandse viertal greep vorig jaar op de WK in Shanghai naast de medailles en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Op de Spelen van Parijs (2024) veroverden de Nederlandse vrouwen van de vierzonder het goud. Van dat succesvolle kwartet is nu alleen Offereins nog over.

"Ik ben vooral trots", zei Vos bij de NOS. "We startten agressief en roeiden uiteindelijk de tijd die we in trainingen ook vaak benaderden. We hebben heel veel geoefend op deze baan. Maar wat Amerika liet zien, dat was te veel voor ons."

Vrouwen dubbelvier

De Nederlandse roeisters in de dubbelvier hebben overtuigend goud gewonnen op de WK in eigen land. Tessa Dullemans, Lisa Bruijnincx, Margot Leeuwenburgh en Marieke Keijser kwamen onder luid gejuich van een enthousiast publiek als eerste over de finish op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Nederland prolongeerde de wereldtitel op dit onderdeel in een tijd van 6.08,18. De Britse ploeg eindigde als tweede in 6.09,78, vlak voor Verenigde Staten in 6.10,33.