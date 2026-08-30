Het WK roeien op de Bosbaan in eigen land levert Nederland veel succes op. Zondag, op de laatste dag, greep TeamNL de macht in het medailleklassement. De mannenacht moest een fotofinish afwachten voordat duidelijk werd dat de wereldtitel voor de tweede keer op rij naar Oranje ging, met een verschil van slechts zes honderdsten van een seconde op Groot-Brittannië. Kort daarna pakten Simon van Dorp en Roos de Jong goud in de gemengde dubbeltwee.

De Nederlandse mannenacht heeft zondag de wereldtitel geprolongeerd op de WK roeien in eigen land. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos wist de Nederlandse boot Groot-Brittannië in een spannende sprint nipt achter zich te houden. Ook Australië finishte op de derde plaats binnen een seconde van Nederland.

De Nederlandse formatie was op één positie gewijzigd ten opzichte van die bij de wereldtitel in Shanghai in 2025. Mick Makker zat op slag met in zijn rug Jan van der Bij, Pieter van Veen, Sander de Graaf, Jorn Salverda, Wibout Rustenburg, Finn Florijn en Ralf Rienks (in plaats van Eli Brouwer). De stuurvrouw is nog altijd Jonna de Vries.

Eerder op de dag plaatste de mannenacht zich overtuigend voor de finale. Na een sterke start van Duitsland nam de Nederlandse boot de leiding over bij de doorkomst op 500 meter. De regerend wereldkampioen wist de voorsprong in het middendeel te behouden. In de laatste 500 meter sloeg Nederland een aanval van de Britse acht nipt af. Nederland voer met 5.20,77 naar de snelste tijd in beide halve finales, gevolgd door Groot-Brittannië (5.21,08). De andere halve finale werd gewonnen door Australië in 5.23,71, voor de Verenigde Staten (5.25,04).

Dubbeltwee

In de niet-olympische gemengde dubbeltwee hebben Simon van Dorp en Roos de Jong eveneens het goud gepakt zondagmiddag in het Amsterdamse Bos. Zij wonnen hun halve finale zondagochtend met een ruime bootlengte voorsprong op Spanje. Op hun olympische nummer dubbeltwee waren Van Dorp en De Jong dit toernooi al goed voor respectievelijk goud en zilver.

Olympisch roeikampioene Karolien Florijn

Karolien Florijn moest genoegen nemen met een bronzen plak. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos roeide de regerend olympisch kampioene in de skiff haar eerste toernooi in twee jaar. De Britse Lauren Henry werd wereldkampioen, voor de Ierse Fiona Murtagh.

Florijn nam direct uit de start de leiding en had na 500 meter een voorsprong van 2 seconden, een ruime bootlengte, op Henry. In het middendeel naderde de Britse tot op 0,6 seconde na 1000 meter. Henry ging voorbij Florijn, die op driekwart van de wedstrijd een bootlengte moest toegeven. Uittredend wereldkampioene Murtagh plaatste een aanval op Florijn in de slotfase.

Florijn werd in 2022 en 2023 wereldkampioen in de skiff. Op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 bekroonde ze haar favorietenstatus met olympisch goud. Na Parijs nam ze een jaar pauze van het roeien om zich te richten op haar studie. Op de wereldkampioenschappen op de Bosbaan voltooide ze in de series voor het eerst in twee jaar een volledige race.

Zilver voor gemengde acht

Op het slotnummer van de WK roeien heeft de niet-olympische gemengde acht de zilveren medaille gewonnen. De Nederlandse boot wist met een eindsprint de Verenigde Staten te verslaan. De start was voor Roemenië en de Verenigde Staten, Nederland lag na de eerste 500 meter op de derde plek. Achter de top 3 viel een groot gat naar de rest van het veld. Roemenië leek onbereikbaar en ook de VS behielden hun voorsprong op de Nederlandse boot lange tijd. Maar na een sterke sprint wist Nederland net voor de VS te finishen.

Medailleklassement

Nederland heeft het medailleklassement gewonnen op de WK roeien. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos verzamelde het thuisland vier gouden, drie zilveren en drie bronzen medailles. Duitsland eindigde als tweede met drie goud en twee zilver, voor de Verenigde Staten met drie goud en zes brons. Het is de derde keer op rij dat Nederland het medailleklassement wint op een WK of de Olympische Spelen. De WK in Shanghai in 2025 werden afgesloten met vier gouden, een zilveren en een bronzen medaille. Op de Spelen van Parijs (2024) won Nederland vier goud, drie zilver en een keer brons.