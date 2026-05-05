Kelly Piquet, de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen, was afgelopen weekend uitgenodigd voor een bijzonder diner. Maar het uitje met de vrouwen en vriendinnen van andere F1-coureurs leidde tot veel ophef online. "Heel vermoeiend."

Verstappen werd zondag vijfde bij de Grand Prix van Miami. Maar tijdens het raceweekend werd er niet alleen op de coureurs gelet. Buiten de baan zorgden de WAGs (Wives And Girlfriends) voor een storm aan kritiek. Dat vinden ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As onbegrijpelijk.

"Kelly Piquet was ook in Miami en zij hadden het Women of F1-diner", vertelt Hoog in de podcast van Sportnieuws.nl. Naast Piquet was ook Margarida 'Magui' Corceiro, de vriendin van Lando Norris, aanwezig. Het uitje was georganiseerd door Lily Muni He.

Alle coureursvrouwen hadden zich verzameld voor een luxe etentje. Rebecca Donaldson, de partner van Carlos Sainz, Carmen Montero Mundt, de vriendin van George Russell, en Flavy Barla, de vriendin van Esteban Ocon, waren ook aanwezig.

'Dat vonden de fans niet oké'

"Helemaal gezellig. Ga lekker dineren als je dat wil", vindt Hoog. Toch kwam er kritiek nadat Apple TV het uitje bestempelde als Women of F1-diner. "Dat vonden de fans niet oké, want die vonden dus eigenlijk dat de vrouwen in de Formule 1 echt de vrouwelijke ingenieurs, de journalisten, de strategen zijn."

De tweevoudig olympisch kampioene is het niet eens met die kritiek. "Ja jongens, laat die meiden lekker een diner hebben met elkaar", zegt ze. "Er was echt veel kritiek en Apple TV heeft het dus uiteindelijk ook aangepast. Want die kregen zoveel comments en zoveel opmerkingen van fans die helemaal beledigd waren."

Van As sluit zich bij haar oud-teamgenote aan. "Ja, maar dat is tegenwoordig zo. Overal moet zout op gelegd worden. Echt, ik vond het heel vermoeiend om te lezen."

Speciaal voor Sportnieuws.nl nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de sportweek door.