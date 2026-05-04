Het meest virale moment van afgelopen raceweekend in Miami had niets te maken met Max Verstappen of Kimi Antonelli, maar door een Kroatisch topmodel.

Voorafgaand aan de race, die met drie uur werd vervroegd vanwege dreiging van noodweer, liepen Sky Sports-analisten als oud-wereldkampioen Jenson Button, door de paddock. Tijdens hun ronde langs de teams en de coureurs om de race voor te beschouwen, ontstond er een hilarisch moment.

Cameraman en monteur de kluts kwijt

Zo waren er talloze beroemdheden aanwezig in Florida om de grand prix bij te wonen. Zo had Verstappen bijvoorbeeld bezoek van Jimmy Fallon, Sydney McLaughlin-Lavrone en DJ Khaled in zijn garage. Wie ook aanwezig was, was het Kroatische topmodel Ivana Knoll. Zij was als dj ingehuurd in Miami om het publiek van muziek te voorzien.

Tijdens de lopende voorbeschouwing van Sky Sports wilde Knoll de analisten passeren. Dat deed ze in een kort topje en kort broekje. Hierdoor was de cameraman van de Britse zender even de kluts kwijt en begon hij Knoll te volgen met zijn lens, in plaats van Button. Dit resulteerde in hilarische beelden.

Niet alleen de cameraman werd afgeleid door de vertoning van Knoll. Op video is ook te zien dat een monteur van McLaren uitgebreid de Kroatische aan het nastaren is nadat ze hem is voorbij gelopen.

Knoll (33) is een bekende verschijning in de sportwereld. De afgelopen jaren dook ze regelmatig op tijdens voetbalwedstrijden op EK's en WK's, en dan vooral als haar land Kroatië in actie kwam.

Spannende race

De race in Miami was ook een lust voor het oog. Nadat het Formule 1-circus vijf weken stil lag wegens het schrappen van de races in het Midden-Oosten, was de GP van Miami een spannende. Antonelli wist zijn derde zegen van het seizoen te behalen, vlak voor wereldkampioen Lando Norris. Verstappen eindigde de race als vijfde. Dit kwam vooral door een fout van hemzelf. De Nederlander spinde in de eerste bocht, waardoor hij gelijk een groot gat had op de kop van de race. Tijdens de sprintrace eerder in het weekend eindigde hij ook als vijfde.