Het zijn opmerkelijke weken voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 zag hoe er plots een pauze werd ingelast tijdens het problematische seizoen en maakte van dichtbij twee heftige crashes mee. Dat moet iets met je doen, denken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As.

"Er was tot dit weekend lang niet geracet in de Formule 1", doelt Van As op het schrappen van de races in het Midden-Oosten door de oorlog die daar woedt. "Maar ondertussen is er natuurlijk wel veel gebeurd." De oud-hockeyster neemt samen met voormalig ploeggenote Hoog de sportweek door voor Sportnieuws.nl.

Zware crash Jos Verstappen

"We hebben het een paar weken geleden al gehad over die crash op de Nürburgring, waarbij een coureur is overleden", gaat Van As verder, doelend op het ongeval waarbij ook Max Verstappen aanwezig was. "Echt vreselijk. En zijn vader Jos Verstappen had ook een ongelooflijk harde crash tijdens een rallywedstrijd. Zag je dat?"

"Zo, die kwam uit de bocht en schampte een boom. Die boom viel gewoon om. Dat is al best bijzonder, dat een boom omvalt. Aan een boom zie je heel vaak niks als er een auto tegenaan rijdt. Die auto helemaal over de kop. Ze kwamen er gelukkig zonder ernstige kleerscheuren vanaf." Hoog had de beelden gezien: “Ja, hoe die auto eruit zag, joh. Helemaal in duigen.”

Opmerkelijke reactie Max Verstappen

"Er werd natuurlijk bij Max ook gevraagd naar het gevaar van de sport", weet Van As. "En toen zei hij van: 'Ja, er zijn wel meer dingen gevaarlijk in het leven. Ik kan bijvoorbeeld een douche nemen, uitglijden en keihard op mijn hoofd vallen. En fietsen in Amsterdam is ook hartstikke gevaarlijk. Je kan zo aangereden worden door een bus.' Toen dacht ik: ja, dat klopt."

"Het heeft ook geen zin om bang te zijn in je sport", aldus Hoog. "Dan zit je natuurlijk anders in die auto. Maar zou het hem ook bezig hebben gehouden tijdens de race? Nee toch?”

Van As: “Nee, dat zei hij toch ook na die crash op de Nürburgring? Hij zei: 'Ja, dat was wel vreselijk, maar je gaat ook gewoon weer door'. Maar ik kan me wel voorstellen dat als het je vader is…” Hoog: “Dat bedoel ik, dan is het zo dichtbij. Als je vader dan een crash heeft gehad... Zou dat hem bezig hebben gehouden?” Van As: “Dat lijkt me wel, ja. Tijdens dat race niet, maar vooraf denk je er wel aan, denk ik.”

Speciaal voor Sportnieuws.nl nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de sportweek door. In deze aflevering onder anderen aandacht voor het ingrijpende besluit van Xan de Waard, de onrust rond Michel van Gerwen, de opmerkelijke plannen van Antoinette Rijpma-de Jong én de internationale ophef rond Jutta Leerdam.