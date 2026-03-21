De familievakantie van topschaatsster Jutta Leerdam heeft een extra bijzonder randje gekregen. Haar zus Merel (29) werd namelijk ten huwelijk gevraagd in de Franse bergen. Het nieuws wordt liefdevol ontvangen op sociale media.

Leerdam ging na het schaatsseizoen eerst vakantie vieren bij haar verloofde Jake Paul in zijn woonplaats Puerto Rico. Daarna ging ze voor het eerst in twaalf jaar weer op skivakantie met haar familie. Ook Paul was van de partij, net haar zussen en hun geliefden.

De vriend van oudste zus Merel had iets heel speciaals in petto. De 29-jarige heeft een relatie met Barry Enthoven. Hij verraste haar met een romantisch huwelijksaanzoek op een van de besneeuwde bergtoppen. Voor een prachtig uitzicht zei Merel volmondig 'ja'. De verloving werd meteen gevierd met champagne.

'Liefde'

De hele familie was natuurlijk dolgelukkig na het bijzondere moment. Zussen Jutta en Beaudine deelden beelden van het aanzoek via hun Instagram Story. Ze reageerden ook op de post van Merel. "Liefde", schreef olympisch kampioene Jutta. "Nog steeds aan het huilen", schreef Beaudine. "Ik ook", reageert Merel vervolgens op haar jongste zus.

Ook sportpresentatrice Dione de Graaff laat van zich horen na het heugelijke nieuws. "Oh wat fijn! Gefeliciteerd", schrijft ze. De schoonmoeder van Jutta, Pam Stepnick, laat ook lieve woorden achter. "Ontzettend gefeliciteerd", aldus de moeder van Jake Paul.

Merel heeft zelf inmiddels ook een groot bereik gecreëerd op sociale media. Haar video over het aanzoek heeft dan ook al een hele hoop likes en reacties. Ze verschijnt ook regelmatig op de kanalen van zus Jutta, die ruim 6,5 miljoen volgers heeft op Instagram. Merel heeft er inmiddels al 41 duizend verzameld. De 19-jarige Beaudine heeft er zelfs ruim 67 duizend.