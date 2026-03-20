Olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam is dolblij dat ze na 12 jaar eindelijk weer kan skiën. Met die gouden schaatsplak op haar cv is haar loopbaan geslaagd en kan ze zich dat risico permitteren. Ze neemt haar gezin op sleeptouw, maar misschien nam ze daarbij ietsjes té veel risico.

Leerdam en haar gezin zijn neergestreken in het Franse jetset-skigebied Courcheve. Woensdag arriveeerde de specialiste op de 1000 meter daar. Leerdam stond voor het eerst sinds heel lange tijd weer op ski's. Ze stond zichzelf al die tijd niet toe om te skiën, want dan zit een ongelukje in een klein hoekje.

Donderdag schreef ze op haar socials: "Dag twee van het skiën, nadat ik het twaalf jaar lang niet kon. Nu de Spelen voorbij zijn, voelde het alsof de tijd rijp was. Ik ben zo blij om hier met mijn familie te zijn."

Onderuit schoffelen

Vrijdag plaatste ze op TikTok een video die onderstreept dat de skitrip inderdaad veel plezier en blijdschap oplevert. Ze glijdt over het witte spul met haar zusje Beaudine Leerdam en ze komen op het ietwat riskante idee dat zij op de rug van Jutta springt.

"Je probeert je kleine zusje naar huis te tillen. Maar in plaats daarvan schoffelt ze je omver", zo omschrijft Leerdam de afloop van het circusnummer.

Familie Leerdam

Het is niet de enige halsbrekende toer die Beaudine uithaalt. In een story op Instagram laat zus Merel Leerdam zien dat Beaudine op de skilatjes ineenduikt en vervolgens door de benen van Merel glijdt.

De updates uit de sneeuw van Jutta Leerdam vallen bij meerdere topsporters in de smaak. Zo reageerde skilegende Lindsey Vonn op een eerdere post met 'Yesssss!!!!'. De legendarische skiester kan het dus wel waarderen dat Leerdam aan het genieten is op de lange latten. Vonn kan dat zelf de komende tijd nog niet doen, nu ze nog altijd herstellende is van haar gruwelijke beenblessure die ze opliep op de afgelopen Olympische Spelen.

Schaatspak

Ook was er deze week nieuws over het geveilde schaatspak van Leerdam. Het voor 195.000 euro geveilde pak van blijkt niet het pak te zijn dat zij droeg tijdens haar optredens in Milaan. Dat was wel het uitgangspunt van de veiling, waardoor de status nu is aangepast van 'gedragen wedstrijdpak' naar 'olympisch schaatspak', melden veilingaanbieder MatchWornShirt (MWS) en sportkoepel NOC*NSF.

De hoogste bieder is samen met MWS tot een niet nader gespecificeerde oplossing gekomen, waardoor het geboden bedrag blijft staan.