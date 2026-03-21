Topschaatsster Jutta Leerdam heeft haar schaatsen even ingeruild voor ski's. Ze geniet met haar familie van een wintersportvakantie en daar gebeurde iets heel bijzonders. Haar zus Merel werd namelijk ten huwelijk gevraagd.

Leerdam geniet al een aantal dagen van een welverdiende vakantie. Na twaalf jaar ging ze weer met haar familie op Wintersport. Ook haar verloofde Jake Paul ging mee, net als de geliefden van haar zussen Beaudine en Merel.

De oudste zus van de schaatsster werd op bijzondere wijze verrast in de Franse bergen. Haar vriend Barry Enthoven ging namelijk op één knie op een van de besneeuwde toppen in Courchevel. Met een prachtig uitzicht vroeg hij zijn geliefde ten huwelijk en haar antwoord was: ja.

De 29-jarige klapt in haar handen van blijdschap en geeft haar vriend een dikke kus. Daarna wordt de verlovingsring om haar vinger geschoven. Ze vieren het romantische moment meteen met een glas champagne, zo is te zien in een video op Instagram. "Ons voor altijd", schrijft het koppel erbij.

'Nog steeds aan het huilen'

Jutta is ook dolgelukkig voor haar zus. "Liefde", reageert ze op het filmpje. Ze deelt de beelden vervolgens ook in haar eigen Instagram Story. "Zo blij voor jou, zus", schrijft ze aan Merel. Ook Beaudine is ontroerd door het tafereel. Zij reageert met emoji's waarbij de tranen in de ogen staan. "Nog steeds aan het huilen", schrijft ze. Ook de schoonmoeder van Jutta, Pam Stepnick, laat van zich horen. Zij feliciteert Merel met het grote nieuws.

Olympische Spelen

De zussen van Leerdam gaan er regelmatig met de topschaatsster opuit. Zo vlogen ze, samen met broer Kjeld, naar Milaan in een privéjet. Ze waren vervolgens getuige van de gouden olympische race van de 27-jarige Jutta op de 1000 meter. Leerdam won ook zilver op de 500 meter tijdens de Winterspelen.

Haar zussen zijn ook regelmatig te zien op de sociale media van de schaatskampioene. Beaudine en Merel zijn zelf inmiddels ook erg populair. Merel heeft ruim 41 duizend volgers op Instagram, Beaudine heeft er zelfs 67 duizend.