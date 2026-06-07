Wim Kieft was begin jaren ‘80 mateloos populair in Nederland. Voetballiefhebbers genoten van zijn doelpunten voor Ajax, terwijl veel vrouwen zijn uiterlijke verschijning zeer konden waarderen. Dat leverde soms pijnlijke momenten op.

De heren van de KieftJansenEgmondGijp-podcast hebben het over bonte avonden in hotels en Kieft vertelt hoe ongemakkelijk hij daarvan kan worden. Het roept herinneringen op bij schrijver Michel van Egmond.

“Wim, het allerergste wat jou ooit is overkomen, dat weet ik zeker, want dat kan je aan je gezicht zien”, begint de schrijver van bestsellers als Gijp, Kieft en Topshow. “Is dat jij als 20, 21-jarige in een tv-studio staat en er komt een meisje dat een liedje voor jou gaat zingen. Speciaal voor jou, omdat ze verliefd op je was. Mag ik iedereen aanraden dat even op te zoeken op YouTube?”

Gouden Schoen

“Dat was gênant”, erkent Kieft. “Dat was Marieke.” “Weet je haar naam nog?”, reageert Van Egmond verbaasd. “Nou ja, ik zit steeds ernaast. Ik dacht dat ze Marieke heette en ze stond daar met die uitreiking van die Gouden Schoen en ik werd topscorer van Nederland toen. Er was een show met Ron Brandsteder. Die deed het altijd goed, die lange man, zweten altijd. Knappe man was dat.”

“Ik werd naar voren geroepen en Cruijff zat daar, Gullit zat daar", gaat Kieft verder. "Er zaten buitenlandse gasten, het was live op tv. En in één keer zegt die Ron Brandsteder van: ‘Nou, we hebben nog een verrassing voor je. Ik denk: oh jee, het zal toch niet. Ineens kwam er een meisje zingen over mij. Ik ben verliefd op Willem Kieft. Dat was pijnlijk jongen…” De andere aanwezigen in de podcast lachen smakelijk om het verhaal.

Nummer tien

Vermoedelijk ging het om zangeres Caroline met het liedje Nummer tien (Willem Kieft), een nummer uit 1982. Kieft speelde in het seizoen 81/82 bij Ajax en scoorde in de Eredivisie 32 goals in 32 wedstrijden. Daarmee werd hij op 19-jarige leeftijd topscorer van Europa en dat leverde hem de Gouden Schoen op.

'De schrik van alle Ieren'

43-voudig international Kieft speelde in zijn loopbaan ook voor Pisa en Torino in Italië, PSV in Nederland en Bordeaux in Frankrijk. Het beroemdst is hij nog altijd vanwege zijn winnende doelpunt tegen Ierland op het gewonnen EK van 1988. Te pas en te onpas wordt de oud-spits aan dat moment herinnerd. Zijn vrienden wrijven hem dat graag in en kondigen hem in hun populaire podcast dan ook vaak aan als 'De schrik van alle Ieren'.

Tumultueus leven

Na zijn loopbaan als voetballer raakte Kieft verslaafd aan alcohol en cocaïne. Met hulp van de nodige vrienden uit de voetballerij kwam hij er weer bovenop. En dankzij de opbrengsten van zijn twee door Van Egmond geschreven boeken kwam hij ook weer uit de schulden. Tegenwoordig is de ex-international een bijzonder graag geziene gast in tv-programma's en podcasts.

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