Oud-voetballer Wim Kieft kreeg onlangs met een onaangename verrassing te maken, zo vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De analist kampt op het moment met muizen in zijn huis en werd door zijn vrouw gesommeerd hier iets aan te doen.

"Wij hebben thuis last van muizen en mijn vrouw is nogal geobsedeerd door die muizen", trapt Kieft het onderwerp af in het bijzijn van zijn vrienden René van der Gijp en Michel van Egmond. "Ik werd gisteren gesommeerd om muizenvallen te kopen. En het was ook niet echt vriendelijk dat ze het vroeg. Dan heb je dus honderd verschillende soorten muizenvallen. Ik ben dan een voorstander van muizengif. Gewoon overal een beetje uitstrooien en dan gaan ze er vanzelf aan. Domme beesten zijn het."

Kieft had een tactiek uitgedokterd om de muizen te vangen, maar dat wilde niet echt vlotten. "Er liep een klein muisje. Dus ik hoor geschreeuw van mijn dochter over die muis. Dus ik ging kijken en hij was heel klein. En dit ga jij niet geloven. Ik pakte een handdoek en ik had zo die muis te pakken in een keer. Het enige wat nog bewoog was zijn staartje. Toen heb ik hem naar buiten gegooid, maar nu staan er dus veertig muizenvallen met pindakaas. Maar het heeft nog niks geholpen. Die kutmuizen lopen er gewoon omheen."

Verleden van Kieft

Inmiddels is Kieft al jaren nuchter en afgekickt van drank en drugs, maar in zijn verleden zat de oud-voetballer zeer diep. Door verslavingen raakte hij in de schulden terecht en moest hij uit een diep dal kruipen om daar weer uit te komen.

Kieft deelt dan ook nog een verhaal over die moeilijke tijd in combinatie met de muizenplaag. "Ik was toen regelmatig onder invloed hoor. Maar ik zat dan op een stoel bij mij thuis en dan keek ik naar rechts. Dan keek die muis onder de bank door of ik keek. En dan zei ik alleen: 'Als je maar niet denkt dat ik je niet zie'. En dan ging hij weer terug. Hartstikke gezellig. Toen had ik wel het idee dat ik misschien wat waanideeën had. Maar ik vond het een lief muisje."