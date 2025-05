Memphis Depay op de vingers getikt na foto met wild dier: 'Stop met dit soort sneue stoerdoenerij'

Memphis Depay ligt weer eens flink onder vuur. De voetballer deelde tot ongeloof van dierenorganisaties op zijn sociale media een foto met een witte tijger. De Oranje-international kwam enkele jaren geleden al eens in opspraak doordat hij een wild dier in een videoclip gebruikte.

Memphis plaatste op Instagram een foto waarop hij een witte tijger aan de riem houdt. Dierenorganisaties Stichting AAP, Stichting SPOTS en World Animal Protection Nederland plaatsten daarop een statement om het gedrag van de voetballer te veroordelen: "Een rode kaart voor Memphis! Wederom poseert voetballer Memphis Depay op Instagram met een wild dier. Ditmaal ging hij op de foto met een jonge witte tijger die een hondenriem omheeft."

"Beste Memphis, dit is geen hond maar een wild dier. We verzoeken jou te stoppen met dit soort sneue stoerdoenerij en het goede voorbeeld te geven: respecteer wilde dieren, ga niet op de foto met hen en stop met het scoren van likes over de rug van onschuldige dieren!", valt er te lezen.

Lijger

Het is niet de eerste keer dat Memphis onder vuur ligt bij organisaties die zich inzetten voor het welzijn van wilde dieren. Hij plaatste in 2020 al eens een foto met een lijger, een dier dat een kruising is tussen een leeuw en een tijger. Hij gebruikte het dier vervolgens ook in de videoclip van zijn nummer Dubai Freestyle.

Ook toen was Stichting AAP boos op de voetballer. "Hij moet zich schamen", reageerde de toenmalige directeur van de stichting toen tegen RTL Nieuws: "Lijgers komen in de natuur niet voor. Lijgers worden puur gefokt voor het entertainment. De dieren hebben daardoor vaak gezondheidsproblemen en het loopt vaak verkeerd met ze af. Ze worden verhandeld en geslacht voor veel geld."

Reactie Memphis

Memphis gaf toen aan dat hij het niet eens was met de kritiek, want volgens hem kon het helemaal geen kwaad om met een lijger om te gaan aangezien het dier in het wild toch niet voorkomt. Deze keer heeft de voetballer nog niet gereageerd op de ophef over zijn foto.