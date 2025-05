Memphis Depay uit zorgen in alarmerende Instagram-story: 'Dit is afschuwelijk'

Memphis Depay heeft zijn zorgen geuit over de arbitrage in de Braziliaanse competitie. De Nederlandse spits zag vanaf zijn huis een overtreding op een van zijn medespelers en vindt het een schande dat de arbitrage niet ingreep.

De Braziliaanse Patrick van Atlético Mineiro zette een forse tackle in op zijn landgenoot Ryan die speelt voor Corinthians. Eerstgenoemde zette met zijn tackle vrij hard door op de enkel van de tegenstander, die vervolgens ter aarde stortte. Tot verbazing van kijkers en spelers van Corinthians werd Patrick niet gestraft voor de tackle en mocht hij doorgaan, terwijl de ploeg van Memphis wel een vrije trap mocht nemen.

Memphis Depay

Memphis Depay speelde niet mee in de wedstrijd tegen Atlético Mineiro, maar op Instagram liet de spits wel weten dat hij aan het kijken was. Hij was het absoluut niet eens met de beslissing van de scheidsrechter van dienst. "Er werd niet eens een gele kaart gegeven. Brazilië, wat zijn we aan het doen?", begon Memphis aan zijn tirade via social media.

Memphis denkt zelfs dat het niveau van de scheidsrechters de ontwikkeling van de Braziliaanse competitie tegenhoudt. "Hoe gaat deze competitie in hemelsnaam kunnen groeien als de scheidsrechters dit soort gedrag blijven tolereren en beschermen. Dit is echt afschuwelijk." De wedstrijd tussen Corinthians en Atlético Mineiro eindigde uiteindelijk in een doelpuntloos gelijkspel. Bij de tegenstander van Corinthians speelden onder andere oud-Everton-speler Bernard en de bekende Braziliaanse spits Hulk.

Blessure

Op dit moment kan Memphis niet meespelen met Corinthians omdat hij herstellende is van een enkelblessure. In 2025 staat de teller voor de Nederlander op 26 wedstrijden, waarin hij zes keer gescoord heeft en tien keer de laatste aangever was. Het contract van de 31-jarige Memphis loopt nog tot 31 december 2026.