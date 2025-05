Memphis 'van Gogh' baart opzien met kunstwerk over haat-liefde verhouding

Memphis Depay heeft een opvallende boodschap gedeeld met zijn volgers op Instagram. Dat deed hij middels zijn bijzondere hobby: schilderen. Zijn kunstwerk laat niets aan de verbeelding over.

Memphis heeft namelijk een grote middelvinger op het doek gezet. Waar die aan is gericht? De liefde. Op de achtergrond van het schilderij is namelijk meerdere keren de tekst Fuck I love you geschreven.

Om wat meer duidelijkheid te geven over het kunstwerk schreef de Nederlandse voetballer nog een tekst bij de foto op Instagram. "Het is makkelijk om te haten en moeilijk om liefde te vinden", aldus de 100-voudig Oranje-international.

"Dat is hoe het stelsel in elkaar zit. Alle goede dingen zijn moeilijk te bereiken en de slechte dingen zijn makkelijk", vervolgt hij. "Het leven is een privilege. Maar het is een keuze om het maximale eruit te halen."

Neymar Jr

Topvoetballer Neymar Jr is onder de indruk van het werk van zijn goede vriend. Hij noemt de Nederlander zelfs 'Memphis van Gogh' in de reacties. Beiden spelen momenteel in de Braziliaanse competitie. Depay bij Corinthians en Neymar bij zijn jeugdclub Santos. Onlangs troffen die clubs elkaar, maar de twee vedettes kwamen niet in actie vanwege blessureleed.

Ondanks de rivaliteit tussen de clubs hebben de twee een goede band, zo blijkt uit eerdere interactie op sociale media. 'Vriendschap tussen rivalen bestaat. Memphis, ik hou van jou', schreef Neymar bijvoorbeeld ooit.

Schilderen

De 31-jarige aanvaller gaf eerder meer toelichting over zijn hobby. Memphis ziet schilderen als een soort therapie. "Ik ben geïnspireerd door verschillende dingen in de wereld, verschillende energieën, kleuren, gebeurtenissen uit mijn leven. Ik smijt het op een doek. Dat heb ik nooit eerder gedaan. Ik voel me er goed bij. Het prikkelt me, het is vredig. Dit werkt voor mij. Ik voel me blij, ik voel vreugde. Niemand anders kan dat voor je doen."