Memphis Depay wakkert geruchten over liefdesleven aan met laatste activiteit op Instagram

Memphis Depay heeft heel wat romances gehad, maar er is nooit een vrouw blijven hangen. Toch gonst het van de geruchten rond het liefdesleven van de Oranje-international.

Depay was in een ver verleden samen met de dochter van Steve Harvey, de Amerikaanse presentator en comedian. Van iedereen was Lori het meest serieus met de Nederlander, ze waren zo'n twee jaar samen en zelfs even verloofd. Daarna papte Depay nog wat aan met enkele andere vrouwen, maar nooit bleef hij ergens hangen.

Memphis 'van Gogh' baart opzien met kunstwerk over haat-liefde verhouding Memphis Depay heeft een opvallende boodschap gedeeld met zijn volgers op Instagram. Dat deed hij middels zijn bijzondere hobby: schilderen. Zijn kunstwerk laat niets aan de verbeelding over.

Mysterie rond Braziliaanse beroemdheid

Sinds september 2024 voetbalt Depay in Brazilië bij Corinthians. Presentator en actrice Maisa Silva is groot fan van de club en dat bleef bij de Nederlander niet onopgemerkt. Hij werd één van haar 50 miljoen volgers op Instagram en zij volgde hem terug. Alle likes die over en weer werden uitgedeeld zorgden voor de nodige geruchten, waarop Maisa's team met een statement kwam:

Braziliaanse megaster laat topvoetballer Memphis Depay blauwtje lopen: 'We nemen juridische stappen' Memphis Depay leeft zijn beste leven in Brazilië. De aanvaller koos in september 2024 verrassend voor Corinthians, maar die keus lijkt een half jaar later uitstekend uit te pakken. Ook in de liefde lijkt er van alles te spelen bij de Oranje-international.

Waar Maisa begin februari volgens de Braziliaanse tabloids op het verjaardagspartijtje van Depay kwam, was het deze week de beurt aan de Nederlander om haar te feliciteren. 'Happy birthday M', schreef hij bij een foto van haar in het shirt van Corinthians. Onder die desbetreffende reeks foto's vragen veel fans zich af of de twee een setje zijn.

Creatieve Depay

Deze week toonde Depay zich van zijn creatiefste kant door een schilderij dat hij maakte op sociale media te delen. Daarin staat groot een middelvinger met de tekst 'F*ck I love you'. Om wie het draait is niet bekend, maar hij schrijft erbij: 'Het is makkelijk om te haten en moeilijk om liefde te vinden.'

De Nederlander heeft wat tijd over, nu hij een verstuikte enkel heeft. Depay raakte eerder deze maand geblesseerd en het is onduidelijk wat voor invloed dat heeft op de WK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal in juni tegen Finland (uit) en Malta (thuis).