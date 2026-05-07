De broers Joep en Niels Wennemars zijn uitgegroeid tot grote mannen. De één zijn vader Erben achterna als topschaatser, de ander als influencer op sociale media. Toch is er volgens hun moeder Renate Wennemars één ding dat de jongens gemist hebben in hun opvoeding.

Joep is op zijn 23ste al wereldkampioen schaatsen en zijn jongere broertje Niels heeft met bijna 150.000 volgers op Instagram een enorme following. Toch merkte moeder Renate tijdens een herdenkingsconcert op 4 mei dat ze iets vergeten was aan haar jongens mee te geven vroeger. "Als er iets is dat wij hebben laten liggen in de opvoeding van onze jongens, dan is het muziekonderwijs", schrijft ze in haar wekelijkse column voor De Stentor. "Zonde!"

Vooral toen de pubers op het podium in Zwolle de kleinere kinderen vervingen en hun lied voordroegen, wist Renate niet wat ze hoorde. "Toen werden we getrakteerd op zoiets fantastisch... Er was een koor samengesteld van jongeren van twee middelbare scholen. Wat is het hoopvol en inspirerend om jongeren samen muziek te zien maken!"

Puberjongens

Als moeder van twee ex-puberjongens zag ze een totaal ander beeld ontstaan dat de meeste van hun leeftijdsgenoten uitstralen. "Jongeren die in het dagelijks leven niet te pruimen zijn in de klas, thuis een grote mond hebben, haren achterlaten in de douche, lege pakken terugzetten in de koelkast, te laat en dronken thuiskomen, onredelijk zijn in discussies, kort- om: gewoon pubers zijn. Maar die nu, op dat podium, iets neerzetten wat ongelofelijk volwassen klonk. Het waren kleine dingen die het extra mooi en kwetsbaar maakten."

Ze kreeg er naar eigen zeggen 'kippenvel' van. "De jongens van 15 jaar zover weten te krijgen dat ze uit volle borst zingen. Want ook dat was te gek: die stemmen van zulke gozers. De baard heel of half in de keel en dan voluit. Wat zullen er trotse moeders in de zaal hebben gezeten. Die die mond vooral kennen van het chagrijn dat eruit komt. De vaders die hun dwarse puber daar ineens in een keurig wit overhemd zagen staan, instructies opvolgend van een enthousiaste jonge dirigent", sluit ze dankbaar af voor de ervaring.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover