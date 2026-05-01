De familie Wennemars is onlangs verhuisd van Dalfsen naar Zwolle. Dit zorgt voor fors wat uitdagingen, zo laat, Renate, de vrouw van schaatsicoon Erben Wennemars weten in haar column. Vooral rondom 'haar houvast' de wasmachine ervaart ze tegenwoordig wat onrust.

Voor de familie Wennemars was de afgelopen periode het juiste moment om terug te keren naar Zwolle, zeker nu de kinderen van Erben en Renate wat ouder zijn. "Naar de stad, naar nieuwe energie, naar nieuwe avonturen. We hebben er ontzettend veel zin in om hier weer ons leven op te bouwen en opnieuw onze plek te vinden", zo liet Wennemars eerder weten bij een foto van het nieuwe huis op Instagram.

De wasmachine

Bij zijn vrouw Renate Wennemars heeft de verhuizing toch wat onrust opgeleverd, zo vertelt ze in haar column in De Stentor. Die onrust komt vooral door de was, haar 'houvast' zoals ze het zelf omschrijft. Wennemars vindt in het doen van de was een bepaalde vorm van structuur en grip op het leven in soms moeilijke tijden. Als ze dit niet kan doen, dan vormt er dus onrust. En bij een verhuizing kan het soms rondom het wassen ook wel eens tegenzitten.

Wennemars is nog niet helemaal gesetteld in het nieuwe huis in Zwolle, mede omdat de wasmachine nog niet is aangesloten. Daarom moet ze de was nog in Dalfsen doen, maar daar ging het afgelopen week ook mis. Wennemars leunde te veel op het deurtje van de wasmachine, waardoor die los schoot en niet meer dicht kon. De schroeven raakte ze kwijt en dus was de wasmachine niet 1,2,3 te maken. Dat zorgt voor extra stress in een al moeilijke periode die het verhuizen is.

Helpende hand

Door de kapotte wasmachine moet Wennemars de laatste dagen met haar volle wasmanden naar een vriendin. Geen ideale situatie, maar zo loopt haar man Erben tenminste in gewassen kleding. Voor Renate zal het een opluchting zijn als de gehele verhuizing achter de rug is en ze weer in alle rust de was voor haar gezin kan gaan doen.