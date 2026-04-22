Renate Wennemars maakt tegenwoordig graag een 'trip down memorylane', zowel letterlijk als figuurlijk. De vrouw van schaatsicoon Erben en moeder van wereldkampioen 1000 meter Joep ziet dat een parkje in haar buurt bezet wordt door een heel ander deel van de bevolking dan 'de dealers, thuislozen en onduidelijke gasten op fatbikes' van de afgelopen maanden. Het nieuwe beeld doet haar denken aan hoe ze vroeger zelf was.

De enige vrouw in het gezin Wennemars merkte dat buurtgenoten de laatste tijd - vooral 's avonds - niet meer langs en door het betreffende parkje durfden of wilden lopen. Maar sinds 'de emo-jongeren' het stukje natuur hebben ontdekt, is het voor haar een groter genot om er te komen, schrijft ze in haar wekelijkse column in De Stentor.

Meisjes met blauw haar en zwart opgemaakte ogen, zelfgebreide lieve mutsjes, kniekousen, pantys met gaten. En ook de jongens maken er werk van. Ze hebben hun haar laten groeien, dragen kistjes, grote broeken met soms kettingen, hebben hun nagels gelakt. Om hen heen hangt de geur van wiet. Ze zijn er elke dag. Ze zitten wat te kletsen, eten, drinken, blowen. Dit is hun plek. Hier vinden ze elkaar."

'Wat een verademing'

En daar geniet Wennemars enorm van, merkt ze. "Wat een verademing om jongeren te zien die er niet allemaal hetzelfde uitzien! Want zowel de jongens als de meisjes hebben kort of lang haar. Al dan niet groen, paars of blauw. De jongens hebben geen sportschoollijf, maar gewoon een jongenslijf. De meisjes zijn niet allemaal slank. Ze hebben allemaal hun eigen stijl, zijn in zekere zin uniek.

Het beeld van pubers die zichzelf, elkaar en de wereld ontdekken in dat ene parkje bij Wennemars in de buurt, doet haar denken aan vroeger. "Hoe ook wij in het gras lagen. De wereld lag voor ons open. Alles was nog mogelijk. Dat gevoel, dat hebben deze kinderen ook gewoon. Dat hangt in de lucht. Die belofte. Van seks. Ik word vrolijk als ik er langs wandel."

Gezin Wennemars

Renate en Erben Wennemars kozen dit jaar voor een verhuizing van Dalfsen naar Zwolle. Zij hebben samen twee zoons: Joep is schaatser en inmiddels al een keer wereldkampioen op de 1000 meter geworden. En Niels, die op sociale media aan zijn leven timmert.