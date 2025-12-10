Baanrenster Elis Ligtlee veroverde in 2016 goud op de Olympische Spelen, maar momenteel gaat ze door een loodzware periode. Ze lijdt namelijk aan borstkanker en onderging daarvoor onlangs enkele chemotherapieën. Ligtlee geeft via haar social media een indrukwekkend inkijkje in die behandeling.

Bij Ligtlee werd in de zomer een aggressieve vorm van borstkanker geconstateerd. Ook waren er uitzaaiingen in de lymfeklieren in haar linkeroksel. Ligtlee onderging om die reden de afgelopen maanden liefst zestien chemo's, waarvan ze de laatste eerder deze maand kreeg.

Naar één van die küren ging een fotografe mee en Ligtlee deelt woensdag op haar Instagram de indrukwekkende foto's van dat moment. "We maken vanaf het begin af aan al foto’s van dit hele traject. Niet omdat het leuk is, maar omdat het helpt om vast te leggen wat je meemaakt. Normaal mag er niemand blijven, maar we hebben het netjes gevraagd en zij mocht aanwezig zijn tijdens de kuur. En eerlijk, het was fijn. Het voelde warm om iemand naast me te hebben", schrijft ze op haar sociale media.

De plaatjes maken veel los bij de voormalig baanrenster: "Als ik de foto’s terugzie, komt er een gevoel omhoog dat ik vooraf nooit zo had verwacht. Ze zijn zo eerlijk. Je ziet geen glimlach die je forceert. Je ziet precies hoe het voelt om daar te zitten. Het raakt me op een manier die ik moeilijk kan uitleggen. Alsof je even terug wordt getrokken in dat moment. De geur van de kamer, het geluid van het infuus, de spanning in je lichaam. Alles komt weer even dichtbij."

'De beelden maken met trots en misselijk'

"Het zijn bijzondere beelden. Ze maken me trots en misselijk tegelijk. Trots omdat ik daar zit en toch weer door ga. Misselijk omdat het zo confronterend is om jezelf zo te zien. Maar ik ben ook dankbaar dat ze er zijn. Ze laten zien hoe het echt is. En misschien is dat juist waardevol voor later."

Ligtlee wil iedereen die hetzelfde traject doormaakt een steun in de rug geven: "Voor iedereen die nu midden in behandelingen zit. Je bent niet alleen. Het is zwaar en soms oneerlijk. Je hoeft het niet allemaal perfect te dragen. Soms is verschijnen al genoeg."

De olympisch kampioene is heel blij met de manier waarop ze wordt bijgestaan: "Dankbaar voor de zorg, voor de mensen om me heen, voor elke vorm van steun. Het maakt echt verschil."

Gezin en loopbaan Ligtlee

Ligtlee trouwde in 2022 met haar man Emmo Elshof. Ze zijn de ouders van drie kinderen, waaronder een tweeling. Ligtlee behoort tot de beste Nederlandse baanrensters uit de geschiedenis. Negen jaar geleden zorgde ze in Rio de Janeiro voor een stunt door olympisch kampioene op de keirin te worden.

Ligtlee won in haar carrière ook nog eens drie WK-medailles. In 2015 won ze zilver op de keirin en in 2016 én 2018 hield ze brons over aan de tijdrit. Ze werd ook nog eens drie keer Europees kampioene: tweemaal op de keirin en één keer op de sprint. Twee jaar na haar olympische titel zette Ligtlee op 24-jarige leeftijd een punt achter haar carrière vanwege een gebrek aan motivatie.