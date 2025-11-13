Bert Maalderink, de bekende sportverslaggever van NOS Studio Sport, deelde vorige week het heftige nieuws dat bij hem de ziekte MS is geconstateerd. Dat zorgde voor een schok bij schaatsicoon Marianne Timmer, zo vertelt ze zelf in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Ik hoop oprecht dat ze iets vinden om het te stoppen."

"Bert, die ken ik natuurlijk al zo lang", begint Timmer in de podcast die ze in samenwerking met Sportnieuws.nl opneemt voor in aanloop naar de Olympische Spelen van Milaan. "Tijdens mijn gehele carrière liep hij ook mee toen hij verslaggever was."

'Bert is wel een beetje van het schuren'

Het nieuws dat Maalderink aan een ernstige ziekte lijdt, vindt de 52-jarige oud-topschaatsster dan ook erg droevig. "Ik hoop oprecht dat ze iets vinden om het te stoppen." De sportverslaggever ambieert het zelf nog om mee te gaan naar de Spelen in Milaan. "Dat gunnen we Bert natuurlijk van harte'', vertelt Timmer.

De drievoudig olympisch kampioen koestert veel herinneringen aan Maalderink. Vooral zijn typerende stijl van interviewen blijft Timmer goed bij. "Bert is wel een beetje van het schuren. Hij is niet gezellig en warm, hij probeert altijd een beetje over de grens te gaan'', aldus Timmer. "Hij heeft mij ook een aantal keer flink aan de tand gevoeld."

'Hij wil niet zielig gevonden worden'

Timmer heeft veel waardering voor hoe Maalderink met het nieuws van zijn MS-diagnose omgaat. "Hij is heel nuchter. Ik heb dat interview van hem gelezen." Daarin vertelt Maalderink dat hij hele mooie dingen heeft mogen meemaken en hij ziet nu hoe het verder gaat lopen. "Hij wil niet zielig gevonden worden", zegt Timmer.

