De 31-jarige ex-baanwielrenster Elis Ligtlee kampt met borstkanker. Via social media geeft de olympisch kampioene van 2016 updates over de behandeling. Maandag was een bijzondere dag: ze kreeg haar laatste chemotherapie.

In juli 2025 schreef Ligtlee op Instagram dit: "Het gaat om een agressieve vorm, en er zijn uitzaaiingen gevonden in vijf lymfeklieren in mijn linkeroksel. Binnenkort start ik met een intensief behandeltraject met als doel: genezing."

Half jaar

Nu, begin december, is de eerste fase van dat traject voorlopig gestopt. "Chemo 16, de laatste, zit erop. Een half jaar lang leefde ik iedere week in dat ritme", schrijft ze maandag op Instagram na haar vooralsnog laatste chemo. "Naar het ziekenhuis voor een kuur, bloed prikken of een gesprek met de oncoloog. Het was niet altijd makkelijk, maar het werd wel een soort vaste plek in mijn week."

Daarna merk ze op dat ze 'de mensen uit de chemo kamer' zal missen. De afgelopen maanden hebben ze lief en leed gedeeld. Ook blikt ze vooruit naar het nieuwe blok: "Maar we zijn er nog niet. Nog lang niet. Er wachten nog genoeg stappen. De volgende stap is een mri-scan en een echo."

Kleine en grote dingen

Vervolgens spreekt ze haar dank uit aan mensen die lieve berichten stuurden naar Ligtlee. Of die haar steunden tijdens haar bezoeken aan het ziekenhuis. "Alle kleine en grote dingen die jullie hebben gedaan. Het heeft ons echt geholpen. Het heeft mij geholpen", aldus Ligtlee.

In 2022 trouwde Ligtlee met haar man Emmo Elshof. Samen kregen ze drie kinderen, waarvan een tweeling. Ligtlee is één van de beste Nederlandse baanwielrensters ooit. Ze werd in Rio de Janeiro in 2016 olympisch kampioene op de keirin, maar pakte gek genoeg nooit goud op een WK. Een zilveren en twee bronzen medailles op het internationale podium is daar de beste opbrengst. Wel werd ze drie keer Europees kampioen.