Schaatsster Isabel Grevelt heeft een verdrietig bericht verdeelt op Instagram. Ze heeft een moeilijk verlies te verwerken en krijgt steun van haar volgers. "Ik voel je warmte in mijn hart."

De kat van Grevelt is namelijk overleden. De schaatsster had een speciale band met haar huisdier, zo blijkt uit een emotioneel bericht op Instagram. "Lieve Lucy, wat ben jij een lieve kat geweest", schrijft ze. "Ik zou willen zeggen, de liefste ziel die ik ben tegengekomen."

"Je lieve scheel kijkende oogjes, je mooie dichte vacht, wat hield je ervan geborsteld te worden, altijd kwam je aangerend als het kastje met de borstel open ging", vervolgt ze. "Wat hield je van buiten zijn, geaaid worden en lekker op schoot liggen, rondstappen door het gras, kijken naar de vogeltjes, rollend over de stenen buiten."

'Ik ben er echt kapot van'

Het verlies valt Grevelt enorm zwaar. "Ik ben er echt kapot van dat je niet meer bij mij rondloopt en dat ik je niet meer kan knuffelen, maar ik voel je warmte in mijn hart, die draag ik mee, voor altijd."

De 24-jarige krijgt veel steun van haar volgers. In de reacties op het bericht wensen zij haar sterkte en worden er veel hartjes gestuurd. Ook internationale schaatstoppers laten van zich horen, waaronder Greta Myers en Ivanie Blondin. "Ik stuur je liefde", schrijft de Canadese olympisch kampioene.

Geen A-status

Grevelt kreeg in de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen ook nog een sportieve tegenslag te verwerken. Ze kreeg namelijk geen A-status van het NOC*NSF. Daardoor heeft ze ook geen recht op een financiële tegemoetkoming vanuit de organisatie. "Met de vergoeding vanuit het team red ik het niet, waardoor mijn ouders mij opnieuw zullen ondersteunen", zei de schaatsster van Staan-CTS Group daar over.

Naar aanleiding van haar noodkreet kwamen volgers in actie. Via het Yvonne van Gennip Talent Fonds werd een crowdfunding opgestart voor Grevelt. Met de financiële steun wil Grevelt 'investeren in ontwikkeling, trainingen en wedstrijden'.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover