Topschaatsster Isabel Grevelt heeft een veelbewogen periode achter de rug. De voormalig Nederlands sprintkampioene kreeg vervelend en ingrijpend nieuws te horen, maar richtte zich al snel op. Ze vond ook troost bij een andere sport.

Grevelt sprak zich eerder in april uit over haar financiële situatie, nadat ze geen A-status toegekend kreeg door NOC*NSF. De sportkoepel oordeelde dat Grevelt het afgelopen olympische seizoen niet voldoende heeft gepresteerd.

Het gevolg is dat haar maandinkomen wegvalt. Met de vergoeding vanuit haar team redt ze het naar eigen zeggen niet, waardoor ze zich moet wenden tot haar ouders voor financiële steun.

Mountainbike

Grevelt, die afgelopen weekend 24 jaar werd, heeft in enkele story's op Instagram laten zien dat ze op creatieve wijze haar conditie op peil houdt. Terwijl veel schaatsers in de ijsloze maanden trainen op de fiets en op het asfalt, koos zij juist voor een mountainbike en een uitdagender parcours.

Grevelt rijdt rond in een heuvelachtige en lommerrijke omgeving, waar ze van bruggetjes raast en als een ware Mathieu van der Poel het juiste paadje kiest te midden van bomen en drassige aarde.

Actie levert duizenden euro op

Ongetwijfeld hielp het ritje Grevelt om haar hoofd leeg te maken na het vervelende nieuws. Een dag na die klap werd een online actie op touw gezet om de schaatsster financieel te helpen. Via het Yvonne van Gennip Talent Fonds werd een crowdfunding opgezet met een doelbedrag van 2000 euro, bedoeld als eerste ondersteuning.

Dat streefbedrag werd al snel gehaald, waardoor Grevelt kan blijven investeren in haar ontwikkeling, trainingen en wedstrijden. Op het moment van schrijven staat de teller op 4.960 euro.

Dankwoord

Op Instagram sprak de in Alkmaar geboren Grevelt haar dank uit voor de donaties. "Ik ben echt verrast door alle mooie reacties op mijn bericht van een paar dagen geleden. Dank jullie wel daarvoor. Het doet me meer dan ik had verwacht en helpt me groeien, als sporter en als mens."