Ellia Smeding eindigde haar seizoen in mineur, maar bij de pakken neerzitten doet ze zeker niet. De Brits-Friese schaatsster komt in aanloop naar het nieuwe seizoen met mooi nieuws.

Smeding trainde sinds 2025 al mee met Pro Team Calgary en sluit zich nu officieel aan bij de ploeg, in de hoop daar de volgende stap in haar carrière te zetten. Het team maakte het nieuws woensdag bekend op Instagram. "Welkom bij Pro Team Calgary: Ellia Smeding", zo werd geschreven onder het bericht.

"Een van de snelste langebaanschaatssters van Groot-Brittannië heeft zich in Calgary bij het team aangesloten om samen met Bart Schouten en een internationale trainingsgroep de volgende stap te zetten. Die groep biedt kwaliteit, consistentie en een positieve sfeer."

Nederlandse coach

Pro Team Calgary is duidelijk zeer te spreken over de komst van Smeding. "Ellia staat bekend om haar technische schaatsstijl, vastberadenheid en professionaliteit. Ze brengt ervaring van wereldklasse en veel energie mee binnen de ploeg. We zijn blij haar in Calgary te mogen verwelkomen en kijken ernaar uit om te zien wat dit seizoen gaat brengen."

Bart Schouten is al jaren de coach van het Canadese mannenteam en met ingang van het seizoen 2025/2026 van Pro Team Calgary. De in Haarlem geboren Nederlander trainde zo eerder onder meer Ted-Jan Bloemen en nu dus Smeding. Ook Viktor Hald Thorup, de Deen die achter Jorrit Bergsma verrassend olympisch zilver pakte op de massastart, is onderdeel van het team.

Winterspelen en verloving

Smeding bracht een groot deel van haar jeugd door in Harlingen, maar komt op het ijs uit voor het Verenigd Koninkrijk. Namens haar geboorteland deed ze mee aan de Olympische Spelen in Milaan, waar ze startte op de 500, 1000 en 1500 meter. Een medaille leverde dat niet op; haar beste resultaat was een elfde plaats op de 1000 meter.

Na de Winterspelen kreeg ze wél bijzonder nieuws: haar vriend Cornelius Kersten, eveneens langebaanschaatser, vroeg haar ten huwelijk. Haar antwoord was: 'Ja!'"

Teleurstelling

De WK sprint in Thialf liep uit op een flinke teleurstelling. De 28-jarige Smeding werd op de 500 meter gediskwalificeerd, waardoor haar toernooi al vroeg voorbij was. Ze had eerder al een waarschuwing gekregen omdat ze bij de eerste start met haar schaats over de lijn was gekomen. Toen dat volgens de starter bij een volgende start opnieuw gebeurde, werd ze gediskwalificeerd.

Er ontstond nogal wat ophef over dat 'krankzinnige' besluit. Smeding was het er zelf ook niet mee eens. "Niet het WK waar ik op hoopte na de - in mijn ogen - onredelijke diskwalificatie. Veel pech in en om mijn races de laatste tijd", zo zei ze er zelf over.

