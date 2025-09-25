Voor Menno Vloon kan de wereld even niet meer stuk. De Nederlandse polsstokhoogspringer ging viraal op de WK atletiek met een opmerkelijke sprong, maar zijn dagen na de finale in Tokio zijn zo mogelijk nóg mooier. Hij is namelijk op vakantie in de Filipijnen verloofd met zijn vriendin Priscilla van Oorschot.

Het intieme moment kwam blijkbaar als een grote verrassing, want alleen de twee tortelduifjes staan op de bijzondere foto's op een resort in de Filipijnen. Daar waren Vloon en zijn aanstaande vrouw, die ook topatlete is, op vakantie gegaan. En niet te vergeten de fotograaf, die een dubbel geheim met zich mee moest dragen. Dat was niet zomaar iemand, want de Duitse polsstokhoogspringer Oleg Zernikel wist als enige dat Van Oorschot en Vloon elkaar ten huwelijk wilden vragen op de luxueze vakantie, zo lijkt het.

'Op onze eigen manier'

'Op onze eigen, unieke manier hebben wij elkaar het jawoord gegeven', schrijft Van Oorschot op haar Instagram. 'We zijn zó dankbaar en ongelofelijk gelukkig om dit samen te mogen beleven.' Ze heeft een dankwoord over over Zernikel, die 'toevallig' op hetzelfde resort 'op vakantie' was en was geregeld om foto's te maken. 'Mega bedankt voor je mooie foto’s en het dubbele geheim dat je moest dragen.' Hij reageerde zelf ook op de romantische post. 'Ik ben zo blij dat mijn trillende handjes de foto's niet verpest hebben', zei de Duitser.

Vriendin ook topatlete

Vloon haalde op de WK atletiek de finale en sprong in Tokio op een wel heel bijzondere manier. Waar polsstokhoogspringers normaliter zo gestroomlijnd mogelijk over de lat willen geraken, ging Vloon met zijn ledematen los over de dwarsligger. Die beelden gingen vervolgens de hele wereld over. Zijn 29-jarige vriendin Van Oorschot was ook mee naar Japan, maar niet om zelf in actie te komen. Ze is weliswaar Nederlands kampioene op de 800 meter (indoor), maar kwalificeerde zich outdoor niet voor de WK.

Prijzengeld

De finale van het polsstokhoogspringen werd uiteindelijk gewonnen door Armand Duplantis. Het Zweedse fenomeen scherpte zijn eigen wereldrecord nog maar eens aan en streek zodoende een smak extra prijzengeld op. Vloon haalde de finale, maar kwam tekort voor een medaille. Al zal voor hem het prijzengeld ook lekker voelen, zeker op zo'n mooie vakantie en met een bruiloft in het verschiet.