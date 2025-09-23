Menno Vloon greep naast de medailles op de WK atletiek, maar was desondanks een van de meeste besproken Nederlandse atleten. Dan kwam door een opmerkelijke actie in de finale van het polsstokhoogspringen. Olympisch kampioenen Naomi van As en Kim Lammers raken er niet over uitgepraat.

“Heb je Menno Vloon gezien?”, wil Lammer, de vervanger van de vakantievierende Ellen Hoog graag weten van haar oud-ploeggenote Van As. De twee ex-hockeyster bespreken de week voor Sportnieuws.nl in hun podcast.

Van As weet meteen waar het over gaat en schiet in de lach. “Ik heb het filmpje gezien van de Australische tv, over zijn scissor kick. Ze springen natuurlijk op een bepaalde manier over die lat heen. Eerst met hun hoofd en dan volgt de rest. Maar hij ging een soort van horizontaal, met een soort rol."

'Nieuwe techniek'

“Ze springen natuurlijk zo vaak over de hoogtes heen, dat ze waarschijnlijk ook wel creatief zijn", vermoedt Lammers over de polsstokspringers. "Maar ik weet niet waarom hij dat deed...”

Van As: “Zou het zijn omdat hij dacht dat hij het niet ging halen en dat hij een soort van ultiem iets wilde proberen om over die stok te komen? Uiteindelijk ging hij over 5.90 meter, hoger lukte niet. Misschien wordt het wel een nieuwe techniek in het polsstokhoogspringen, de scissor kick. Zou zomaar kunnen.”

Mundo Duplantis

Dé man in het internationale polsstokhoogspringen in Mundo Duplantis. De Zweed springt het ene wereldrecord na het andere is lijkt onklopbaar voor zijn rivalen. De nieuwe techniek van Vloon geeft Lammers hoop: “Als hij daar hoger mee komt en hij kan Duplantis daarmee verslaan…”

Van As en Lammers zijn flink onder de indruk van de Zweed die in Tokio zijn eigen wereldrecord maar eens scherper stelde en over 6.30 meter heen vloog. “Hij blijft verbazen door elke keer een centimeter hoger te springen", aldus Lammers. "En dat al veertien keer, iedereen wil daar een beetje bij horen en er onderdeel van zijn. Hoe cool hoe hij inspireert, ook zijn concurrenten. Maar waarschijnlijk gaan ze hem nooit verslaan."

Van As: “De rest haalt bij lange na niet deze hoogte. Hij weet dus ook dat hij de komende jaren de beste nog is.”

Slappe stok

Vloon werd zelf bij de NOS gevraagd naar zijn bijzondere sprong: “De stok was een beetje te slap waardoor ik iets moest inhouden en waardoor ik af en toe met mijn benen een beetje wijd ga. Maar ik voelde hem goed aan, dat is het belangrijkst.”

Is het dan een kwestie van improviseren? “Ja, ik kan dat moment wel goed aanvoelen en op 5.90 kan ik nog een beetje aanpassen. Op hogere hoogtes kan dat niet meer. Ik verraste mezelf een beetje dat hij bleef liggen. Het was geen masterplan.”

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen en vriendinnen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week schoof oud-hockeyster Kim Lammers aan als vervanger van Hoog. Samen met Van As bespreken ze onder meer de WK atletiek, de zege van Max Verstappen en de dramatische blessure van PSV’er Ruben van Bommel. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: