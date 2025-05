Olympisch surfkampioen Kiran Badloe deelt prachtig nieuws met vriendin: 'Liefde, geluk en slapeloosheid'

Windsurfer Kiran Badloe heeft mooi nieuws gedeeld in een liefdevol bericht op sociale media. Samen met zijn vriendin Nicky de Jong heeft hij zijn eerste kindje verwelkomd.

Dat laat het stel weten met een foto op Instagram. Daarop is te zien dat het kleine babyhandje in die van zijn vader en moeder ligt. "Liefde, geluk en een beetje slapeloosheid", schrijven de kersverse ouders.

Ze maken de naam en het geslacht van het kindje niet bekend. De 30-jarige Badloe en zijn verloofde De Jong lieten wel al in december weten dat ze in verwachting waren van een baby.

Badloe leerde zijn vriendin Nicky de Jong in 2017 kennen via Tinder. De vader van De Jong is ook windsurfer. In 2023 vroeg Badloe zijn geliefde ten huwelijk, maar de bruiloft laat nog op zich wachten.

Olympische Spelen

Badloe is nog steeds actief als windsurfer en werd in 2021 olympisch kampioen in Tokio. Daar volgde hij Dorian van Rijsselberghe op. In Parijs afgelopen zomer ging Luuc van Opzeeland namens Nederland naar de Spelen. Hij won brons op de iQFoil.

Expeditie Robinson

Badloe bereikte wel een andere mijlpaal afgelopen jaar. Hij werd namelijk de winnaar van survivalprogramma Expeditie Robinson. "Dit wilde ik heel graag. Ik heb het nooit gezegd, maar ik wilde eigenlijk wel winnen", reageerde de windsurfer op die overwinning. "Er zijn zo veel factoren, maar je hebt het niet allemaal in de hand."

In de finale was er een onderdeel waarbij er gezwommen moest worden, en dat lag windsurfer Badloe wel: "Mijn waterbenen zijn hier echt ideaal, ik ben hier helemaal in mijn element."