Niet alleen Erben, Joep en Niels Wennemars verschijnen met enige regelmaat op televisie, ook hun vrouw en moeder Renate Wennemars weet wat het is om voor de camera's te shinen. De 54-jarige geboren Belgische is al sinds 2003 getrouwd met het Nederlandse schaatsicoon en is al 25 jaar op tv te zien. Dit is alles wat je moet weten over Renate Wennemars.

Renate van der Zalm werd geboren op 31 maart 1972 en is dus nu 54 jaar oud, vier jaar ouder dan haar man Erben, met wie ze in 2003 trouwde en zijn achternaam aannam. Samen kregen ze twee zoons: Joep (geboren in oktober 2002) en Niels (geboren in april 2005) en die lijken allebei op hun vader. Zoon Joep helemaal, want hij volgde Erben het ijs op en is inmiddels wereldkampioen op de 1000 meter én olympiër.

Fanatieke zoons

De jongste telg Niels is vooral op sociale media actief, met ruim 80.000 volgers op TikTok en bijna 150.000 volgers op Instagram. Hij is net zo sportief als zijn broer en vader, want hij deed ook al mee aan Hyrox, andere fysieke uitdagingen en recent kwam hij in het nieuws omdat hij de winnaar werd van een bizarre kaasrolwedstrijd in Engeland.

Zelf is Renate Wennemars ook bekend van televisie. De geboren Brasschaatse studeerde in Tilburg Journalistiek en belandde zodoende in de Nederlandse mediawereld. In de jaren-2000 verscheen ze voor het eerst als presentatrice bij tv-programma's. Zo was ze het gezicht van 'De Smaakpolitie' op SBS6 en deed ze samen met Floortje Dessing 'Yorin Travel' op toenmalige zender Yorin. In 2008 was ze ook te zien bij talkshow 'Helder'.

Toen hun twee zoons geboren werden en Erben nog druk in de weer was met zijn schaatscarrière, verliet Renate de televisiewereld om thuis voor het gezin te zorgen. Tegen Story vertelde ze dat ze nooit spijt gehad heeft van die beslissing en dat ze het ook niet meer ambieert om terug te komen. Ze noemde het achteraf wel 'de mooiste baan van Nederland'.

'Mooiste baan van Nederland'

“Het idee van ‘ik ga het weer proberen’ vind ik op zich al treurig, dus: nee! Ik ben nooit bij de televisie gaan werken omdat ik zo graag op tv wilde komen, maar puur omdat ik het leuk vond. Dus het is goed zoals het is gelopen. Toen ik Erben leerde kennen, was hij schaatser. En je kunt niet parttime schaatsen. Dus het was heel eenvoudig: Erben was aan het schaatsen en ik was thuis.”

Nu de kids oud zijn en meer hun eigen leven leiden, is er voor Renate wat meer tijd om op de voorgrond te treden. Dat doet ze middels haar column bij De Stentor, de regionale krant van Overijssel. Daarin geeft ze geregeld een inkijkje in het leven van het gezin Wennemars. Zo zijn ze in 2026 verhuisd van Dalfsen naar Zwolle en kreeg ze eind mei een heftig telefoontje van haar man, die getroffen was door een herseninfarct.

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