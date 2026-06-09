Kees Smit maakte in maart zijn debuut in het Nederlands elftal en leek daardoor te mogen hopen op deelname aan het WK voetbal. Bondscoach Ronald Koeman besloot het toptalent van AZ echter niet te selecteren en dus kan Smit momenteel genieten van een vakantie. Die viert hij op Ibiza en van die trip doken opvallende beelden op. Later werden die echter verwijderd.

Smit staat al lange tijd te boek als een groot talent en werd de afgelopen jaren zelfs al eens in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. De 20-jarige middenvelder werd door Koeman eerder ook vergeleken met FC Barcelona-ster Pedri en de bondscoach liet hem tijdens een oefeninterland in maart debuteren tegen Noorwegen. De AZ-speler meldde zich eind mei na het einde van de Eredivisie samen met vijf andere spelers nog voor een mini-stage bij Oranje, maar viel uiteindelijk buiten de boot voor het WK.

De voetballer van AZ, waarmee hij de KNVB Beker won, kon daardoor na het einde van de Eredivisie gaan genieten van een welverdiende vakantie. Dat doet Smit ook, want hij is momenteel te vinden op het Spaanse eiland Ibiza. Voor veel voetballers is dat een geliefde vakantiebestemming, maar het gebeurt in de huidige tijd zelden dat zij een inkijkje geven in wat er precies gebeurt tijdens zo'n trip.

Opvallende beelden van vakantie

Smit pakt dat echter anders aan, want hij reisde met vier vrienden af naar het eiland en zijn fans konden via meerdere sociale kanalen zien hoe hij daarheen ging. Op het YouTube-kanaal Jinnoebundy werd namelijk een vlog gedeeld van de reis van de vriendengroep naar Ibiza. Daarin komt ook het AZ-talent veelvuldig in beeld, bijvoorbeeld als hij tegen zijn kompanen gaat sprinten op straat. Op de gelijknamige kanalen op Instagram en TikTok werden eveneens beelden geplaatst.

Ook van de vakantie zelf worden beelden gedeeld. Op YouTube verscheen dinsdag een tweede vlog. Op Instagram werd vermeld dat het plaatsen van de video wat vertraging had opgelopen. De eerste versie was echter eerder op de avond snel na publicatie verwijderd. Even later verscheen alsnog een nieuwe versie online, waarbij beelden van het origineel zijn weggelaten. Enkele uren later werd ook die weer verwijderd.

In de tweede video was onder meer te zien hoe een vermoeide Smit wordt gewekt. "We gaan eens even kijken of die bloedzuiger al wakker is", wordt vlak daarvoor gezegd door een lid van de vriendengroep als hij naar het bed van de voetballer loopt. Later sprong ook nog één van zijn vrienden van een hoog muurtje rechtstreeks het zwembad in.

Smit mag alsnog opgeroepen worden voor WK voetbal

Hoewel Smit dus niet werd geselecteerd voor het WK zou hij in theorie alsnog opgeroepen kunnen worden. Een land mag tot 24 uur voor de eerste wedstrijd op het toernooi een vervanger oproepen als er een speler geblesseerd afhaakt. Die vervanger moet wel iemand zijn die tot de voorselectie behoorde. Aangezien Smit bij die lijst met spelers hoorde, kan hij in theorie nog tot en met zaterdag 22.00 uur opgeroepen worden. Precies 24 uur later speelt Oranje de eerste WK-wedstrijd tegen Japan.

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