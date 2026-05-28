Hij maakte recent nog zijn debuut in Oranje en leek met het Nederlands elftal mee te gaan naar het WK voetbal, maar Kees Smit incasseerde woensdag een teleurstelling. De middenvelder van AZ werd thuisgelaten door bondscoach Ronald Koeman. Daar balen de familie en vrienden van het toptalent flink van.

De pas 20-jarige maakte in maart zijn debuut in een oefenpotje tegen Noorwegen en leek na een prima seizoen met AZ kans te maken op de WK-selectie. Eerder deze week trainde hij met een aantal andere kanshebbers al in Zeist. Woensdag werd de selectie bekendgemaakt, maar daar ontbrak de naam van Smit.

Uiteraard werden Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners geselecteerd. Daarnaast is ook Justin Kluivert fit genoeg voor een plaats in de selectie. De andere middenvelders zijn Quinten Timber, Mats Wieffer, Marten de Roon en Guus Til. Vooral die laatste drie namen kwamen pas de voorbije maanden weer in beeld.

Dat Smit ontbreekt,is dus een teleurstelling. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn vrienden. Twee van hen werden door NH Nieuws gefilmd op het moment dat de selectie bekend werd gemaakt. Zij waren nogal verbaasd over het selecteren van De Roon en Wieffer in plaats van Smit. "Hoe kan dat, gap?", vragen ze zich hardop af.

Gijs de Graaf, een van de vrienden, begrijpt weinig van de bondscoach. "Hij zou talenten meenemen, maar kiest toch voor oudere spelers." En zijn kompaan Mats Bolten 'baalt enorm'. "Het komt rauw op je dakkie." En hij weet dat dat voor Smit hetzelfde geldt. "Maar hij kan wel goed de knop omzetten. Dat gaan we dan doen tijdens een gezamenlijke vakantie."

De zus van Smit, Suzanne, hoorde het nieuws toen ze aan het werk was. "Heel jammer, maar ja. Volgende keer beter natuurlijk. Ik had het hem wel gegund hoor, maar er zijn ook andere goede spelers." Dat nuchtere antwoord zit in de familie, zo blijkt als Suzanne wordt gevraagd wordt hoe Smit er mee omgaat. "Het doet hem natuurlijk wel wat, maar hij zal er niet wakker van liggen."

Smit gaat nu dus niet naar het WK, maar in elk geval met twee van zijn vrienden op vakantie. Het WK begint op 11 juni en de finale is op 19 juli. Zonder Smit dus, die natuurlijk met zijn 20 jaar de komende EK's en WK's volop kans maakt op een plek in de selectie.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover