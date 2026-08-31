Wout Weghorst kende een moeizaam begin bij FC Twente, maar de spits lijkt de afgelopen dagen zijn draai te hebben gevonden. De Oranje-international was belangrijk bij de Europese ontsnapping van zijn club en scoorde zondag ook tegen Cambuur. Daarnaast deelde hij mooi privénieuws, want Weghorst gaat trouwen. Na het duel in Leeuwarden legde de aanvaller uit waarom hij dat nieuws deelde met de buitenwereld.

De kritiek was niet van de lucht na de eerste weken van Weghorst bij FC Twente. De ploeg van John van den Brom draaide moeizaam en de spits was nauwelijks van waarde voor zijn team. In de Conference League stond hij donderdag echter op toen het moest. Twente stevende af op uitschakeling in Europa tegen Qarabag, maar mede door een goal en een assist van Weghorst werd dat voorkomen.

Twente moest drie dagen later in Leeuwarden alweer aan de bak, maar dat bleek geen probleem. Tegen promovendus Cambuur werd simpel met 4-1 gewonnen en ook Weghorst was weer trefzeker. Op aangeven van uitgerekend doelman Joel Drommel maakte hij de tweede goal van zijn team en dat was zijn eerste treffer in de Eredivisie dit seizoen.

'Kreeg ik door in het gebed'

Het werd daarmee een feestdag voor Weghorst, want vlak voor het duel onthulde hij dat hij met zijn grote liefde Nikki gaat trouwen. Samen hebben de twee al vier kinderen. Weghorst vroeg haar eerder al ten huwelijk in Portugal, maar vond het zondag een mooi moment om dat ook met de buitenwereld te delen.

"Dat is het allermooiste", reageerde Weghorst voor de camera van ESPN op dat nieuws. "Gezegend al met vier mooie kinderen, maar het was altijd nog mijn vriendin dus het werd tijd om 'vrouw' te mogen zeggen. Dat is iets moois om naar uit te mogen kijken en gelukkig zei ze ja."

De spits kreeg vervolgens de vraag of er nog een reden was dat hij het nieuws voor het duel met Cambuur de wereld inslingerde: "Eigenlijk wel, ik kreeg vanochtend door in het gebed dat ik mijn vrouw moest bemoedigen en het erop moest zetten. Ik ben normaal nooit zo van Instagram of dingen naar buiten brengen. Alleen nu had ik zoiets van: dan mag de hele wereld het weten."