Wout Weghorst (33) is ondanks zijn bijzonder matige vorm bij Ajax nog altijd onderdeel van de selectie van het Nederlands elftal. De spits lijkt zich zo op te kunnen maken voor zijn vierde eindtoernooi met Oranje. Dan zullen zijn vriendin Nikki van Esch en hun vier kinderen het weer een zomer zonder hem moeten doen. Wie is de vriendin van Wout Weghorst?

Trots stond Weghorst in de zomer van 2024 voor de camera tijdens het EK, na afloop van Polen - Nederland. Hij vertelde dat hij 's ochtends al voorspelde dat hij bij een gelijke stand het veld in zou komen en dan zou scoren. Zijn vriendin Nikki moest de meesterlijke voorspelling van Weghorst, die na het EK overstapte naar Ajax, maar aanhoren en hem na afloop gelijk geven.

Een dag na die eerste wedstrijd van Oranje op het EK voetbal was zij met de kinderen aanwezig bij de training van het Nederlands elftal in Wolfsburg, waar de familie van de spelers welkom was. Weghorst en Van Esch hebben vier kinderen: Juul (geboren in 2018), Lucie Mary Jo (geboren in 2020), Daantje Suze Mary (geboren in 2022) en Wies (geboren in 2024). Het is een van de weinige keren dat Van Esch samen de Ajacied écht in de schijnwerpers stapte.

Van Esch en Weghorst zijn al een stelletje sinds de middelbare school in Hengelo en het was al sinds jongs af aan duidelijk dat de twee een kinderwens hadden. Nikki zei tegen LINDA: "Wout en ik wilden graag redelijk vroeg kinderen. Snel nadat we besloten ervoor te gaan, voelde ik dat ik zwanger was." De twee zoenden voor het eerst in het laatste schooljaar van de middelbare, verklapte Weghorst bij Helden Magazine.

Opnieuw in verwachting

Nadat de 32-jarige Weghorst op weg naar het EK als invaller scoorde tegen Canada deed toen de bal onder zijn shirt tijdens het juichen. Dat duidt erop dat Van Esch in verwachting is van een vierde kindje. En dat klopt ook: vlak voor het einde van 2024 maakte Weghorst bekend dat hun vierde kind is geboren. Weer een meisje, een droom die uitkomt voor de aanvaller. En dan naam? Wies.

Het is niet helemaal duidelijk wat Van Esch verder doet. Wel gaf zij in 2016 in een documentaire van ESPN aan te stoppen met werken, toen Weghorst bij AZ ging voetballen. Vervolgens is zij met de spits afgereisd naar Duitsland, Engeland en Turkije, toen Weghorst een half seizoen werd verhuurd aan Besiktas.

Geen liefde op het eerste gezicht

Van Esch heeft een gesloten account op Instagram en gunt de schijnwerpers dus aan Weghorst. Soms stapt zij voor een interview of documentaire wel eens uit de schaduw, bijvoorbeeld vorig jaar voor een interview in Helden Magazine.

Ze vertelde openhartig dat het wat haar betreft geen liefde op het eerste gezicht was. "Ik had een verschrikkelijke hekel aan jou, vond jou een vervelend ventje", zei ze lachend tegen Weghorst. Ze knipoogt vervolgens en stelt dat wel meer mensen daar last van hebben.

Ander meisje

Weghorst vertelt zelf ook dat hij zich als een 'popie jopie' gedroeg op school. Toch ontstond er iets tussen hem en Nikki en de twee zoenden voor het eerst met elkaar tijdens oud en nieuw. Ze besloot daarna wat afstand te nemen en Weghorst trok daarop zijn conclusies: "Uiteindelijk besloot ik met een ander meisje af te spreken, dat vond je toch niet zo leuk."